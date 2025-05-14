Шахтар – Динамо: легенда "біло-синіх" спрогнозував точний рахунок фіналу Кубка України

У середу, 14 травня, вперше в історії фінал Кубка України з футболу відбудеться в Житомирі. В поєдинку за трофей зійдуться донецький Шахтар і київське Динамо.

Гра на Центральному стадіоні розпочнеться о 18:30. Своїми очікуваннями від "Класичного" поділився колишній гравець і тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич.

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Прогноз на матч від Хацкевича

Він вважає, що в останніх протистояннях між гегемонами українського футболу не вистачає пристрасті, яка була раніше, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blik.

"Чи будуть у матчі червоні картки? Важко сказати. Зараз у Класичному немає тієї пристрасті, яка була раніше. У мій час гравці могли спровокувати суперника на червону. У Динамо це були Денис Гармаш і Женя Хачеріді, у Шахтарі – Тайсон і Срна.

Вони були не тільки футбольні майстри, а й хороші провокатори. Сьогодні я такого не бачу. Можливо, такі моменти не прикрашають гру, але перцю точно додають", – сказав Хацкевич.

Також фахівець зробив прогноз на майбутній фінал. Він заявив, що є дещо упередженим у цьому питання та думає, що в матчі буде забито багато голів:

Я не можу бути об'єктивним, тому що зі зрозумілих причин буду вболівати за Динамо. Мій прогноз – кияни переможуть Шахтар із рахунком 3:2.

Цікаво. Під час ігрової кар'єри Олександр Хацкевич чотири рази тріумфував у Кубку України. Всього він провів за киян 216 матчів і здобув 12 трофеїв.

Зазначимо, що майбутній поєдинок буде доступний для безплатного перегляду. Трансляція матчу Шахтар – Динамо розпочнеться о 17:00.