Єдиний українець на фіналі ЛЧ: хлопчик, який через рак втратив ногу, вийде на поле в Мюнхені

Українські футбольні клуби не зуміли вийти до фіналу Ліги чемпіонів. Проте наша держава матиме свого представника на головному матчі євросезону.

31 травня у Мюнхені на "Альянц-Арені" відбудеться фінал Ліги чемпіонів. За престижний трофей боротимуться Інтер та Парі Сен-Жермен, пише 24 Канал.

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Хто представить Україну у фіналі Ліги чемпіонів

У фіналі Ліги чемпіонів візьме участь українець. 10-річний Михайло Палій виведе на поле "Альянц-Арени" одного із зіркових футболістів Інтера або ПСЖ. Про це повідомила пресслужба львівської ампфутбольної команди Pokrova Lviv AMP.

Михайлик – єдиний українець у фіналі Ліги Чемпіонів, тому обов’язково вмикайте і передматчеву студію о 20:30, і трансляцію не лише, щоб насолодитись футболом, а й щоб підтримати нашого талісмана і мотиватора,

– йдеться у повідомлення пресслужби команди.

Михайлик Палій вирушив на фінал ЛЧ: дивіться відео

У віці семи років у Михайлика з Івано-Франківщини діагностували агресивну форму раку. Пухлина вразила стегнову кістку на лівій нозі. Він переніс шість курсів хімієтерапії. Хлопчику довелося ампутувати ногу, щоб врятувати життя.

У червні 2024 року Михайло вперше прийшов на тренування ампфутбольної команди Pokrova Lviv AMP. Нині 10-річний хлопчик грає у футбол на милицях та є частиною команди.