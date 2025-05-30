Протистояння європейських грандів відбудеться у Мюнхені на "Альянц-Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме фінал Ліги чемпіонів

В Україні пряма трансляція поєдинку ПСЖ – Інтер буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та Megogopack XL.

Протистояння прокоментують Вадим Скічко та Вадим Шевякін. На альтернативній доріжці можна буде почути коментарі репера OTOY, гумористів Василя Байдака та Романа Міщерякова, які збиратимуть донати на Сили оборони.

За годину до старту матчу на каналі "Megogo Футбол 1" розпочнеться традиційна аналітична студія. Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

До слова. Це буде шосте очне протистояння між ПСЖ та Інтером. Раніше вони зустрічалися тільки в товариських матчах, у яких перевагу мають французи – три перемоги проти однієї, а ще одного разу було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь паризького клубу – 7:4.

Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ здолав Арсенал, а Інтер виявився сильнішим за Барселону. Чинним переможцем турніру є мадридський Реал.