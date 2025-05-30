Легенда українського футболу зробив точний прогноз на фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 31 травня, весь футбольний світ буде стежити за фіналом Ліги чемпіонів. Він відбудеться в Мюнхені на "Альянц-Арені".

Гра між ПСЖ та Інтером розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні офіційним транслятором фіналу ЛЧ буде медіасервіс Megogo.

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Прогноз від Кварцяного на фінал ЛЧ

Напередодні своїми очікуваннями від грандіозного матчу поділився легендарний український тренер Віталій Кварцяний. Він заявив, що має команду, за яку вболіватиме та спрогнозував точний рахунок, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

"Я за ПСЖ вболіваю з першого ж туру групового турніру. Мені здається, сьогодні буде один з найкращих матчів розіграшу Ліги чемпіонів. Повторюся: я буду за ПСЖ. А ось Інтер, щоб розраховувати на успіх у фіналі, повинен перестрибнути сам себе. Адже в конструктиві міланці все ж будуть менш позитивні та пріоритетні, ніж парижани.

Єдине, що ПСЖ десь може ловити гав. Хоча французи почали мінятися: вони суворіше діють, граючи на результат – і це ми бачили в півфіналі в матчах з Арсеналом. Якщо ж Інтер у цьому поєдинку гратиме на атаку, то він переможе. Варто лише "чорно-синім" зачинитися у глибокій обороні, то досягти результату буде важко. Мій прогноз – 2:1 на користь ПСЖ", – сказав Кварцяний.

До слова. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція фіналу Ліги чемпіонів, де будуть також публікуватися відео всіх голів.

Нагадаємо, що раніше своїми очікуваннями від матчу ПСЖ – Інтер поділився очільник УАФ Андрій Шевченко.