Революційне рішення від УЄФА: фінал Ліги чемпіонів може відбутися у США

У Сполучених Штатах давно мріють проводити матчі найпопулярнішого єврокубкового турніру. В УЄФА розглядають новаторську угоду з американською компанією.

УЄФА та Асоціація європейських клубів (ECA) ведуть перемовини з американською компанією Relevent Sports щодо прав на єврокубки з 2027 року. Укладання угоди може призвести до проведення ігор європейських клубів у США, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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У США мріють про фінал Ліги чемпіонів

Компанія Relevent Sports контролюється мільярдером та власником професійної команди з американського футболу Майамі Долфінс Стівеном Россу. Він давно виношує плани проведення в Сполучених Штатах матчів за участю європейських клубів.

Наразі сторони близькі до укладання угоди про передачу прав на єврокубки з 2027 до 2023 року. Це означає, що фінал Ліги чемпіонів може відбутися у цей термін.

Такий крок може призвести до припинення 30-річної співпраці УЄФА з компанією TEAM Marketing. Вона відповідала за проведення Ліги чемпіонів та його брендування, як м'яч із традиціними зірками та гімн головного єврокубкового турніру. У компанії такі наміри викликали гнів, адже це може призвести до втрати 170 робочих місць.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбудеться 31 травня на "Альянц-Арені" у Мюнхені. Головний матч єврокубкового сезону повернеться до Мюнхена вперше з 2012 року