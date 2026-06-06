Полька Хвалінська не зуміла завадити росіянці виграти Ролан Гаррос

У суботу, 6 червня, на паризькому корті імені Філіпа Шатріє відбувся фінал жіночого одиночного розряду на Відкритому чемпіонату Франції з тенісу. Турнір отримав нову чемпіонку.

До вирішального поєдинку змагань вийшли росіянка Міра Андрєєва та полька Мая Хвалінська, які вперше у своїх кар’єрах грали у фіналі турніру серії Grand Slam. Про результат матчу повідомляє 24 Канал.

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Як склався фінал Ролан Гаросс?

Спортсменки зустрічались вперше у кар’єрі. "Нейтральна" Міра Андрєєва підійшла до нього у статусі восьмої ракетки світу. Мая Хвалінська приїхала до Парижа як 114 ракетка світу та змушена була проходити кваліфікацію.

Боротьба у цьому матчі була лише у стартових п’яти геймах – 3:2 для Хвалінської. Далі майже кожен гейм забирала росіянка, яка могла виграти другий сет з рахунком 6:0, але дала опонентці дещо скоротити відставання.

Міра Андрєєва – Мая Хвалінська – 2:0 (6:3, 6:2)

Польська спортсменка посяде 21 сходинку світового рейтингу після цього турніру. Це найкраще досягнення у кар’єрі 24-річної Хвалінської. Андрєєва стане шостою у табелі про ранги.

Ролан Гаррос-2026: що далі?

У неділю, 7 червня, на глядачів очікує вирішальний матч у чоловіків. Там зіграють німець Александр Звєрєв та італієць Флавіо Коболлі.

29-річний Звєрєв уже тричі грав у фіналах Grand Slam, але це не здобув жодного титулу. У 2024 році він вийшов до вирішального поєдинку на Ролан Гаррос, але поступився там іспанцю Карлосу Алькарасу.

Для Коболлі це дебют у таких стадіях на Grand Slam.