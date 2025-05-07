Від епохи Еррери до тріумфів з Моуріньо та Індзагі: всі фінали Інтера в Лізічемпіонів

Міланський клуб всьоме дістався вирішального матчу КЄЧ / ЛЧ. Команда має по три перемоги та поразки в них.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 визначився перший фіналіст турніру. У феєричних битвах проти Барселони путівку у вирішальний матч здобув міланський Інтер.

До теми Інтер у шаленій перестрілці зупинив Барселону та став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Для "неррадзурі" це вже сьомий вихід у фінал КЄЧ / ЛЧ. Лише шість клубів частіше брали участь у вирішальних іграх турніру. 24 Канал згадує усі фінали за участі Інтера.

1963-1964. Інтер – Реал 3:1

Золота епоха для міланського клубу наступила в середині 90-х з приходом легендарного Еленіо Еррери. Інтер впевнено пройшов по плей-оф, вибивши Евертон, Монако, Партизан та дортмундську Боруссію.

Реал же на той момент був вже п'ятиразовим переможцем КЄЧ. Втім італійці впевнено взяли гору з рахунком 3:1. Дубль оформив лідер тієї команди Сандро Маццола, ще гол на рахунку гравця із символічних прізвищем Мілані.

1964-1965. Інтер – Бенфіка 1:0

Вже за сезон підопічним Еррери вдалось захистити звання найкращої команди Європи. Цього разу команда Еррери мала на одного суперника менше на своєму шляху, але все одно серед них був, наприклад, Ліверпуль.

У вирішальному матчі міланці зустрілись із потужною Бенфікою, в якій виблискував Ейсебіо. Цього разу "неррадзурі" вистачив один гол для перемоги. Його перед перервою забив один з небагатьох легіонерів клубу Жаїр да Коста.



Еленіо Еррера – найкращий тренер в історії Інтера / фото The Celtic Star

1966-1967. Селтік – Інтер 2:1

У 1966-му Інтер зупинився у півфіналі на Реалі, але вже за рік міланці знову вийшли у фінал. Втретє за чотири сезони! Особливо цінно, що цього разу міланці обійшлись взагалі без легіонерів.

Мало хто сумнівався у перемозі Інтера над більш скромним Селтіком. Але італійці фінал провалили. Після раннього голу Маццоли з пенальті підопічні Еррери пропустили двічі у другому таймі та залишились без трофея.

1971-1972. Аякс – Інтер 2:0

Після відходу Еррери міланці взяли невелику паузу щодо високих досягнень в КЄЧ. Але у 1972-му "неррадзурі" знову опинились у фіналі під керівництвом Джованні Інверніцці.

Читайте також Барселона після поразки від Інтера встановила клубний антирекорд у ЛЧ

Втім шансів проти неймовірного на той час Аяксу було небагато. Підопічні Ковача із легендарним Кройфом в складі здобули комфортну перемогу 2:0. Дубль як раз на рахунку Йогана.

2009-2010. Інтер – Баварія 2:0

Після фіналу проти Аякса міланці надовго забули про високі досягнення в КЄЧ/ЛЧ. Повернути "неррадзурі" у фінал вийшло лише у "Особливого" тренера, тобто Жозе Моуріньо.

На своєму шляху до фіналу Інтер вибив у групі Динамо, а також пройшов у плей-оф потужні Челсі та Барселону. У вирішальній грі проти Баварії перевагу здебільшого віддавали саме німцям.

Проте міланський клуб грамотно побудував гру та зміг забити по голу в кожному з таймів. Обидва на рахунку аргентинця Дієго Міліто. До слова, у стартовому складі "неррадзурі" тоді не було жодного італійця.

Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів-2010:

2022-2023. Манчестер Сіті – Інтер 1:0

Два роки тому Сімоне Індзагі вдалось повернутися "зміїв" до фіналу ЛЧ. Інтер мало хто очікував побачити у фіналі, але команда змогла в групі вибити Барселону. А плей-оф подарував команді не дуже складних суперників (Порту, Бенфіка, Мілан).

Зрештою у фіналі явним фаворитом був МанСіті. Проте перемога англійців видалась не такою легкою, як очікувалось. Сіті забив лише раз завдяки Родрі, тоді як підопічні Індзагі змарнували багато моментів.



Склад Інтера на фінал-2023 / скріншот з Вікіпедії

Що цікаво, стартовий склад Інтера на той матч майже ідентичний до поточної основи. Мхітарян тоді був на заміні, а зараз є основним замість Брозовича. Крім того, кіпера Онана та нападника Джеко змінили Зоммер та Тюрам. Схоже, міланці готові зазіхнути на четвертий для себе трофей.

Огляд матчу Манчестер Сіті – Інтер: