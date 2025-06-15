Україна у меншості здобула першу перемогу на Євро-2025, завдавши поразки Фінляндії
- Збірна України U-21 перемогла Фінляндію з рахунком 2:0 у матчі Євро-2025, забивши голи на 28-й і 49-й хвилинах.
- Українська команда заробила перші три очки в турнірі, незважаючи на вилучення Бражка на 90+1 хвилині, і наступний матч проведе проти Нідерландів 18 червня.
Збірна України U-21 змогла реваншуватися після поразки у стартовому турі проти данців. Фінляндія вважалась андердогом протистояння, адже за кадровим потенціалом явно поступалась нашій команді.
У словацькому місті Кошице відбувся другий матч молодіжного Євро-2025 за участі збірної України. "Синьо-жовті" помірялись силами з командою Фінляндії, повідомляє 24 Канал.
До теми Розклад матчів збірної України з футболу на Євро-2025 U-21
Як зіграла Україна проти Фінляндії
Команда Унаї Мельгоси з поразки стартувала на чемпіонаті Європи U-21 проти Данії (2:3). У другому поєдинку "синьо-жовтим" протистояли фіни.
Головний тренер збірної України Унаї Мельоса зробив кілька змін у стартовому складі, випустивши з перших хвилин Тараса Михавка, Владислава Велетня та Єгора Ярмолюка.
Українці жваво розпочали поєдинок. Чудові нагоди відкрити рахунок мали Бражко та Очеретько. Втім, відкрив рахунок у матчі Владислав Ванат. Форвард підібрав м'яч у штрафному майданчику та з другої спроби пробив голкіпера фінів.
Відео голу Ваната
Початок другого тайму знову був за "синьо-жовтими". На 47-й хвилині матчу Брагару скористався навісом Велетня та подвоїв перевагу. Арбітр після перегляду ВАР підтвердив взяття воріт.
Відео голу Брагару
Фінальні хвилини виявилися непростими для українців. Фіни пішли ва-банк, сподіваючись врятувати зустріч. На щастя, підопічним Унаї Мельгоси вдалося зберегти переможний рахунок.
Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2
Голи: Ванат, 28, Брагару, 49
Вилучення: Бражко, 90+1
Збірна України заробила перші три бали на молодіжному Євро-2025. У наступному поєдинку "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами. Матч відбудеться у середу, 18 червня. Початок – о 19:00 за Києвом.