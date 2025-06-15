Україна у меншості здобула першу перемогу на Євро-2025, завдавши поразки Фінляндії

Збірна України U-21 змогла реваншуватися після поразки у стартовому турі проти данців. Фінляндія вважалась андердогом протистояння, адже за кадровим потенціалом явно поступалась нашій команді.

У словацькому місті Кошице відбувся другий матч молодіжного Євро-2025 за участі збірної України. "Синьо-жовті" помірялись силами з командою Фінляндії, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів збірної України з футболу на Євро-2025 U-21

Як зіграла Україна проти Фінляндії

Команда Унаї Мельгоси з поразки стартувала на чемпіонаті Європи U-21 проти Данії (2:3). У другому поєдинку "синьо-жовтим" протистояли фіни.

Головний тренер збірної України Унаї Мельоса зробив кілька змін у стартовому складі, випустивши з перших хвилин Тараса Михавка, Владислава Велетня та Єгора Ярмолюка.

Українці жваво розпочали поєдинок. Чудові нагоди відкрити рахунок мали Бражко та Очеретько. Втім, відкрив рахунок у матчі Владислав Ванат. Форвард підібрав м'яч у штрафному майданчику та з другої спроби пробив голкіпера фінів.

Відео голу Ваната

Початок другого тайму знову був за "синьо-жовтими". На 47-й хвилині матчу Брагару скористався навісом Велетня та подвоїв перевагу. Арбітр після перегляду ВАР підтвердив взяття воріт.

Відео голу Брагару

Фінальні хвилини виявилися непростими для українців. Фіни пішли ва-банк, сподіваючись врятувати зустріч. На щастя, підопічним Унаї Мельгоси вдалося зберегти переможний рахунок.

Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2

Голи: Ванат, 28, Брагару, 49

Вилучення: Бражко, 90+1

Збірна України заробила перші три бали на молодіжному Євро-2025. У наступному поєдинку "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами. Матч відбудеться у середу, 18 червня. Початок – о 19:00 за Києвом.