Шедевр Михайленка не врятував Динамо від поразки проти останньої команди Серії А

У четвер, 11 грудня, відбуваються матчі 5-го туру основного раунду Ліги конференцій 2025 – 2026. Київське Динамо гостювало на полі італійської Фіорентини.

Обидва колективи переживають кризовий період. Зокрема це стосується виступів у внутрішніх чемпіонатах. Фіорентина взагалі йде останньою у турнірній таблиці Серії А. Натомість Динамо посідає 6-те місце у поточному сезоні УПЛ 2025 – 2026, інформує 24 Канал.

Як закінчився матч Фіорентина – Динамо?

Це був вже сьомий лобовий матч між цими європейськими клубами. У попередніх іграх динамівці зазнали трьох поразок та тричі зіграли внічию (дані Transfermarkt).

Перша половина зустрічі була повністю за господарями. Активність "фіалок" перетворилась у взяття воріт Нещерета на 18-й хвилині, коли Кін головою замкнув передачу з флангу від Додо. Захисники Динамо загубили Мойзе одного у штрафному майданчику, який розстріляв володіння киян.

Відео голу Фіорентини

Фіорентина могла значно швидше відкривати рахунок на табло. Але удар Джеко був вище воріт, а із добивання Кіна впорався Нещерет.

Через декілька хвилин голкіпер "біло-синіх" своєчасно вийшов із воріт та не дозволив супернику забити.

На перерву команди пішли за мінімальною переваги у рахунку італійського клубу 1:0.

У перерві Ігорю Костюку, для якого ця гра була першою у єврокубках на чолі киян, вдалось достукатись до своїх футболістів. Вже на 55-й хвилині Михайленко після скидання Піхальонка потужною гарматою прошив сітку воріт Де Хеа. Динамо після шедеврального удару півзахисника зрівняло цифри на табло 1:1.

Як Динамо зрівняло рахунок у матчі: дивіться відео

Майже одразу "фіалки" могли знову повести у рахунку. Віті скинув на дальню стійку на Кіна, але Мойзе не встиг замкнути передачу.

На екваторі другого тайму Фіорентина вдруге засмутила Нещерета. Удар Кіна у падінні ногою парирував голкіпер Динамо. Але на добиванні першим був Гудмундссон, який вивів "фіалок" уперед 2:1.

Відео другого голу Фіорентини

Кін претендував на дубль, але його удар був прямісінько у Нещерета.

Фінальний свисток зафіксував четверту поразку Динамо в основному раунді Ліги конференцій 2:1. Фіорентина ж оформила свою третю перемогу.

Фіорентина – Динамо 2:1

Голи: Кін, 18, Гудмундссон, 74 – Михайленко, 55

До кінця 2025 року відбудеться ще один тур Ліги конференцій 2025 – 2026. 18 грудня Динамо прийме "вдома" вірменський Ноах. У цей же день Фіорентина зіграє проти Лозанни. Обидва поєдинки розпочнуться – о 22:00 (за київським часом).

Чи залишиться Костюк у Динамо?

У ТаТоТаке розповіли про долю Костюка, який працює у ролі виконувача обов'язків головного тренера, на чолі київського клубу.

Стало відомо, що спеціаліст допрацює у Динамо до зимової паузи. А вже під час зимового міжсезоння керівництво "біло-синіх" вирішить, хто керуватиме командою та чи буде Костюк далі біля керма киян. Нагадаємо, що до цього Костюк працював із юнацькою командою Динамо.