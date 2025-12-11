Шедевр Михайленко не спас Динамо от поражения против последней команды Серии А

В четверг, 11 декабря, проходят матчи 5-го тура основного раунда Лиги конференций 2025 –2026. Киевское Динамо гостило на поле итальянской Фиорентины.

Оба коллектива переживают кризисный период. В частности это касается выступлений во внутренних чемпионатах. Фиорентина вообще идет последней в турнирной таблице Серии А. Зато Динамо занимает 6-е место в текущем сезоне УПЛ 2025 – 2026, информирует 24 Канал.

Как закончился матч Фиорентина – Динамо?

Это был уже седьмой лобовой матч между этими европейскими клубами. В предыдущих играх динамовцы потерпели три поражения и трижды сыграли вничью (данные Transfermarkt).

Первая половина встречи была полностью за хозяевами. Активность "фиалок" превратилась во взятие ворот Нещерета на 18-й минуте, когда Кин головой замкнул передачу с фланга от Додо. Защитники Динамо потеряли Мойзе одного в штрафной площади, который расстрелял владения киевлян.

Видео гола Фиорентины

Фиорентина могла значительно быстрее открывать счет на табло. Но удар Джеко был выше ворот, а с добиванием Кина справился Нещерет.

Через несколько минут голкипер "бело-синих" своевременно вышел из ворот и не позволил сопернику забить.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете итальянского клуба 1:0.

В перерыве Игорю Костюку, для которого эта игра была первой в еврокубках во главе киевлян, удалось достучаться до своих футболистов. Уже на 55-й минуте Михайленко после сброса Пихаленка мощной пушкой прошил сетку ворот Де Хеа. Динамо после шедеврального удара полузащитника сравняло цифры на табло 1:1.

Как Динамо сравняло счет в матче: смотрите видео

Почти сразу "фиалки" могли снова повести в счете. Вити сбросил на дальнюю штангу на Кина, но Мойзе не успел замкнуть передачу.

На экваторе второго тайма Фиорентина во второй раз огорчила Нещерета. Удар Кина в падении ногой парировал голкипер Динамо. Но на добивании первым был Гудмундссон, который вывел "фиалок" вперед 2:1.

Видео второго гола Фиорентины

Кин претендовал на дубль, но его удар был прямиком в Нещерета.

Финальный свисток зафиксировал четвертое поражение Динамо в основном раунде Лиги конференций 2:1. Фиорентина же оформила свою третью победу.

Фиорентина – Динамо 2:1

Голы: Кин, 18, Гудмундссон, 74 – Михайленко, 55

До конца 2025 года состоится еще один тур Лиги конференций 2025 – 2026. 18 декабря Динамо примет "дома" армянский Ноах. В этот же день Фиорентина сыграет против Лозанны. Оба поединка начнутся – в 22:00 (по киевскому времени).

Останется ли Костюк в Динамо?

У ТаТоТаке рассказали о судьбе Костюка, который работает в роли исполняющего обязанности главного тренера, во главе киевского клуба.

Стало известно, что специалист доработает в Динамо до зимней паузы. А уже во время зимнего межсезонья руководство "бело-синих" решит, кто будет руководить командой и будет ли Костюк дальше у руля киевлян. Напомним, что до этого Костюк работал с юношеской командой Динамо.