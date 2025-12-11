"Не пам'ятаю такого Динамо": легенда клубу виніс вердикт киянам перед грою у єврокубках

У четвер, 11 грудня, відбудеться передостанній 5 тур основного етапу Ліги конференцій сезону 2025 – 2026. В одному з матчів Динамо зіграє на виїзді проти Фіорентини.

Йожеф Сабо спрогнозував підсумок матчу між "біло-синіми" та "фіалками". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Meta.ua.

Читайте також Динамо шукає нового наставника: чому Суркіси відмовили екстренеру Реала, який вигравав ЛЧ

Що сказав Сабо про матч Фіорентина – Динамо?

Легенда київського клубу заявив, що не знає за рахунок чого українська команда зможе досягти позитивного результату у матчі проти італійського колективу. Він вважає, що Динамо програє у цьому протистоянні.

Сабо підкреслив, що можна лише здогадуватися, який склад виставить головний тренер Фіорентини на матч. Проте усім і так зрозуміло, що "фіалки" є фаворитом у цій грі.

Я не можу назвати точний рахунок поєдинку, проте дуже хотілося б, щоб не сталося великої поразки. Я не пам'ятаю такого поганого Динамо за історію, яким воно є зараз,

– сказав Сабо.

Відзначимо, що головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі у коментарі для La Gazzetta dello Sport висловився щодо матчу з Динамо. Спеціаліст наголосив, що його команда перебуває у кризі, як і київський клуб.

"У них сталася зміна тренера, їхня ситуація схожа на нашу. Ми сподіваємось перемогти і покращити психологічний стан перед важливим матчем з Вероною у чемпіонаті Італії». «Потрібно перемагати в Лізі конференцій і виходити з кризи",

– висловився наставник "фіалок".

Як Динамо виступає в єврокубках?