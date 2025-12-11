"Не пам'ятаю такого Динамо": легенда клубу виніс вердикт киянам перед грою у єврокубках
- Йожеф Сабо заявив, що Динамо, ймовірно, програє Фіорентині, оскільки українська команда перебуває у поганій формі.
- Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі зазначив, що обидві команди в кризі, але його команда прагне перемогти, щоб покращити свій психологічний стан.
У четвер, 11 грудня, відбудеться передостанній 5 тур основного етапу Ліги конференцій сезону 2025 – 2026. В одному з матчів Динамо зіграє на виїзді проти Фіорентини.
Йожеф Сабо спрогнозував підсумок матчу між "біло-синіми" та "фіалками". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Meta.ua.
Що сказав Сабо про матч Фіорентина – Динамо?
Легенда київського клубу заявив, що не знає за рахунок чого українська команда зможе досягти позитивного результату у матчі проти італійського колективу. Він вважає, що Динамо програє у цьому протистоянні.
Сабо підкреслив, що можна лише здогадуватися, який склад виставить головний тренер Фіорентини на матч. Проте усім і так зрозуміло, що "фіалки" є фаворитом у цій грі.
Я не можу назвати точний рахунок поєдинку, проте дуже хотілося б, щоб не сталося великої поразки. Я не пам'ятаю такого поганого Динамо за історію, яким воно є зараз,
– сказав Сабо.
Відзначимо, що головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі у коментарі для La Gazzetta dello Sport висловився щодо матчу з Динамо. Спеціаліст наголосив, що його команда перебуває у кризі, як і київський клуб.
"У них сталася зміна тренера, їхня ситуація схожа на нашу. Ми сподіваємось перемогти і покращити психологічний стан перед важливим матчем з Вероною у чемпіонаті Італії». «Потрібно перемагати в Лізі конференцій і виходити з кризи",
– висловився наставник "фіалок".
Як Динамо виступає в єврокубках?
На старті сезону київський клуб виступав у кваліфікації до Ліги чемпіонів 2025 – 2026. Проте тоді ще підопічні Олександра Шовковського вилетіли, поступившися кіпрському Пафосу.
Відбір до основного етапу Ліги Європи 2025 – 2026 Динамо пробитися також не змогло. "Біло-сині" поступилися ізраїльському Маккабі Тель-Авів та вилетіли до Ліги конференцій.
У Лізі конференцій кияни мають одну перемогу у 4 матчах і три залікові пункти у турнірній таблиці. Відзначимо, що саме після програного матчу з Омонією (0:2) керівництво клубу звільнило Шовковського з посади головного тренера, а на його місце тимчасово призначили Ігоря Костюка з Динамо U-19.