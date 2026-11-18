Колишня база Дніпра, де тренувалися зірки українського футболу, нині перетворюється на руїни. У мережі показали моторошні кадри колись елітного комплексу.

Ще кілька років тому ця спортивна інфраструктура вважалася однією з найкращих у Східній Європі. Тепер замість футбольних тренувань тут панують висока трава, іржаві конструкції та зруйновані доріжки, передає 24 Канал.

Як виглядає легендарна база Дніпра

Telegram-канал LATERAL опублікував відео з навчально-тренувальної бази Дніпра у Придніпровську. Зйомку зробили ще влітку, однак широкого розголосу кадри набули лише нещодавно.

На відео видно, як колись доглянуті футбольні поля поступово поглинає рослинність. Газони заросли травою та чагарниками, а на прилеглій території занепадають асфальтові доріжки й тротуарна плитка.

Не краща ситуація і з іншою інфраструктурою. Огорожі футбольних майданчиків заіржавіли, сітки пошкоджені, а лави запасних та зони відпочинку залишилися без належного догляду. На території комплексу також помітні розбиті автомобілі.

Раніше база пережила й російські атаки. У квітні та грудні 2024 року по спортивному комплексу били безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів були пошкоджені фасади будівель, критий футбольний манеж і вікна.

Від фіналу Ліги Європи до повного занепаду

Навчально-тренувальний комплекс у Придніпровську відкрили ще у 1971 році, а масштабну реконструкцію провели у 2010-му. На його території облаштували сім відкритих футбольних полів, критий манеж, басейн, медико-відновлювальний центр і житлові корпуси.

Тут готувалися до матчів футболісти Дніпра та гравці національної збірної України. Сам клуб у 2015 році дістався фіналу Ліги Європи, де поступився іспанській Севільї з рахунком 2:3.

Однак фінансові проблеми та борги зрештою зруйнували команду. 1 липня 2019 року Дніпро припинив існування, не подавши заявку навіть на аматорський чемпіонат України.

Згодом на базі продовжив тренуватися СК Дніпро-1, заснований у 2015 році. Команда встигла вийти до УПЛ, але влітку 2024-го через фінансові проблеми знялася зі змагань і також припинила існування.

Нагадаємо, колишня домашня арена дніпрян, стадіон "Метеор", теж занепав – заріс деревами та бур'янами.