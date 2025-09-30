Футбольна інфраструктура України страждає через воєнні дії та випробування часом. Черговим стадіоном, який занепадає, стала арена "Метеор", повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Юджина.

Як виглядає стадіон "Метеор"?

Фанат Дніпра Євген Переверзєв опублікував відео зі славетного стадіону у 2025 році. "Метеор" виглядає зруйнованим та занедбаним, на ньому давно не грали у футбол.

На місці поля виросли бур'яни, а на трибунах проросли дерева між стільців. Зазвичай подібні кадри можна спостерігати зі стадіонів на окупованих територіях України. Проте "Метеор" не є таким.

Арена була відкрита ще у 1966 році, вона вміщує близько 24 тисяч глядачів. До 2008 року на "Метеорі" домашні матчі проводив футбольний клуб Дніпро. Пізніше команда переїхала на новеньку "Дніпро-Арену", через що на "Метеорі" перестали грати на регулярній основі.

Ще у 2005 році арена прийняла єдиний матч за участі збірної України. Тоді команда Олега Блохіна у відборі на ЧС-2006 розписала нічию зі збірною Албанії (2:2).

Після переїзду Дніпра на "Метеорі" грали тимчасово Маріуполь та кам'янська Сталь. У 2020 році на стадіон повернувся регулярний футбол, адже його почав орендувати місцевий клуб ВПК-Агро.

Проте у 2022-му команда була розформована, після чого "Метеор" став непотрібним професійним клубам. Раніше ФК Дніпро 1918 оголосив про створення нової футбольної команди.