Як повідомляв телеграм-канал Дніпрянин, у Дніпрі створюють нову команду, яка називатиметься ФК Дніпро 1918. 24 Канал запитав у колишнього тренера зниклого Дніпра Мирона Маркевича, що він думає із приводу створення нового клубу. Читайте також УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця Що сказав Маркевич про створення Дніпра 1918? Легендарний наставник впевнений, що таке велике місто як Дніпро повинне мати свою футбольну команду. Мирон Богданович не став заглядати у майбутнє та запевнив, що лише час покаже, чи це створення команди Дніпро 1918 буде мати продовження.

Є люди у Дніпрі, які хочуть відродити футбол. Дніпро – футбольне місто зі своєю великою історією, яке немає команди. Не знаю цього чоловіка, який зареєстрував команду. Можу сказати тільки одне, що у Дніпрі мусить бути футбол. Тільки час покаже, чи втілиться цей проєкт у реальність… Чи це серйозно або просто розмови. Я залишаюсь на тих позиціях, що має бути відродження ФК Дніпра. Звісно, що там великі борги, які не так просто покрити. Хотілось, щоб це було те легендарне Дніпро. Для мене це ціла історія,

– відповів Маркевич.

Також Мирон Богданович розповів, чи хотів би очолити у майбутньому нову команду у Дніпрі.

Ні, не повертаюсь до тренерського крісла. Я граю у футбол 2-3 рази на тиждень, отримую від цього задоволення,

– відверто сказав екстренер Металіста та Карпат.

Відзначимо, що Мирон Богданович бере участь у ветеранських матчах, бігає у футбол у рідних Винниках. їздить на фронт до військових та насолоджується заслуженим відпочинком.

Раніше 24 Канал повідомляв реакцію лідера ультраса зниклого Дніпра Євгена "Юджина" Переверзєва. Фанат розкритикував створення такої нової команди.