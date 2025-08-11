Как сообщал телеграм-канал Днепрянин, в Днепре создают новую команду, которая будет называться ФК Днепр 1918. 24 Канал спросил у бывшего тренера пропавшего Днепра Мирона Маркевича, что он думает по поводу создания нового клуба. Читайте также УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица Что сказал Маркевич о создании Днепра 1918? Легендарный наставник уверен, что такой большой город как Днепр должен иметь свою футбольную команду. Мирон Богданович не стал заглядывать в будущее и заверил, что только время покажет, будет ли это создание команды Днепр 1918 иметь продолжение.

Есть люди в Днепре, которые хотят возродить футбол. Днепр – футбольный город со своей большой историей, который не имеет команды. Не знаю этого человека, который зарегистрировал команду. Могу сказать только одно, что в Днепре должен быть футбол. Только время покажет, воплотится ли этот проект в реальность... Или это серьезно или просто разговоры. Я остаюсь на тех позициях, что должно быть возрождение ФК Днепра. Конечно, что там большие долги, которые не так просто покрыть. Хотелось, чтобы это было то легендарное Днепр. Для меня это целая история,

– ответил Маркевич.

Также Мирон Богданович рассказал, хотел бы возглавить в будущем новую команду в Днепре.

Нет, не возвращаюсь к тренерскому креслу. Я играю в футбол 2-3 раза в неделю, получаю от этого удовольствие,

– откровенно сказал экс-тренер Металлиста и Карпат.

Отметим, что Мирон Богданович участвует в ветеранских матчах, бегает в футбол в родных Винниках. ездит на фронт к военным и наслаждается заслуженным отдыхом.

Ранее 24 Канал сообщал реакцию лидера ультраса пропавшего Днепра Евгения "Юджина" Переверзева. Фанат раскритиковал создание такой новой команды.