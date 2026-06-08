Клуб Луніна переобрав президента, який обіцяв зробити тренером Моурінью

Флорентіно Перес зміг вчергове обратися президентом мадридського Реала, значно випередивши свого єдиного опонента. Попри критику з боку вболівальників, бізнесмен збирається продовжити свою політику створення "галактікос".

Перес за тиждень до виборів оголосив про досягнення домовленості про повернення у Мадрид Жозе Моурінью. Він також анонсував гучний трансфер на суму не менше 150 мільйонів євро, нагадує 24 Канал.

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Як завершилися вибори президента Реала?

За інформацією Marca, чинний президент мадридців Флорентіно Перес отримав понад 21 тисячу голосів, що складає 65%. Єдиний його суперник Енріке Рікельме має практично вдвічі меншу підтримку.

Для Переса відтепер гарантовані ще три роки перебування на чолі королівського клубу. Загалом він безперервно керує Реалом з 2009 року, а до цього був президентом також у період з 2000 до 2006-ого.

Які кроки очікують від Переса на чолі Реала?

Перемога Переса означає, що до керма мадридців повернеться португальський наставник Жозе Моурінью. Його призначення підтвердив сам президент клубу незадовго до виборів. "Особливий" прагне посилити лінію захисту команди, тому, як подейкують, прагне запровити до іспанської столиці українського захисника Іллю Забарного.

Також Перес готував перехід однієї із зірок Ліги чемпіонів за суму у 150 мільйонів євро. За чутками, йдеться про найкращого футболіста останнього сезону Хвічу Кварацхелію, який привів ПСЖ до другого поспіль тріумфу у головному єврокубку.