Футболісту США скасували червону картку через Трампа – що відомо про гучний скандал на ЧС-2026

Дисциплінарний комітет ФІФА призупинив автоматичну одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Таким чином, форвард зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії, який відбудеться 7 липня о 03:00 за київським часом у Сіетлі.

Балогун був вилучений на 64-й хвилині поєдинку проти Боснії і Герцеговини, який американці виграли з рахунком 2:0. Згідно зі стандартними правилами, червона картка передбачала автоматичне відсторонення на один матч, повідомляє 24 Канал.

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Яку реакцію викликало рішення стосовно Балогуна?

Втім, Дисциплінарний комітет ФІФА скористався положеннями статті 27 Дисциплінарного кодексу, яка дозволяє повністю або частково призупинити виконання дисциплінарного покарання.

Відповідно до положень статті 27 Дисциплінарного кодексу ФІФА, виконання автоматичної дискваліфікації на один матч для гравця збірної США Фоларіна Балогуна призупиняється на випробувальний строк терміном один рік,

– йдеться в рішенні ФІФА.

Рішення викликало неоднозначну реакцію у футбольному середовищі. Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія іронічно заявив, що для ФІФА "5 липня – це насправді 1 квітня", натякаючи на несподіваність такого вердикту.

Як пише Nieuwsblad, голкіпер бельгійців Тібо Куртуа утримався від критики, зазначивши, що команда повністю зосереджена на майбутньому матчі.

Ми гравці, і ми повинні грати свій матч – з Балогуном чи без нього. Це те, на чому ми зосереджені,

– сказав Куртуа.

Тим часом журналісти Бен Джейкобс, Politico, The New York Post та інші американські ЗМІ повідомили, що представники Білого дому контактували з президентом ФІФА Джанні Інфантіно щодо ситуації з Балогуном. За їхніми даними, президент США Дональд Трамп цікавився підставами дискваліфікації форварда. Однак Інфантіно не давав жодних обіцянок щодо результату розгляду справи.

Exclusive: The White House made a direct call to FIFA to ask Gianni Infantino to review Folarin Balogun’s red card.



FIFA approached for comment and referred to the findings of its independent committee.



FIFA sources insist White House influence could not affect the decision… pic.twitter.com/Rl97b1wm4X — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 5, 2026

Водночас у ФІФА наголосили, що рішення ухвалював незалежний Дисциплінарний комітет, а звернення з боку американської адміністрації не могло вплинути на його вердикт.

Після оголошення рішення Трамп привітав футболіста у своїй соцмережі Truth Social, написавши: "Дякую ФІФА за те, що вони вчинили правильно і скасували велику несправедливість!".

Реакція Дональда Трампа / Фото скриншот сторінки в Truth Social

Ще жорсткіше висловився Юрген Клопп.

Це повне божевілля! Ці дві людини, які нічого не розуміють у футболі, не повинні мати до цього жодного стосунку. Залізна червона картка, інакше не може бути. Потрібно дотримуватись правил,

– заявив німецький фахівець.

Бельгійська футбольна асоціація підкреслює, що відповідно до Статті 66.4 Дисциплінарного кодексу ФІФА, вилучення з поля автоматично тягне за собою дискваліфікацію на наступний матч, і ця практика, за їхніми словами, послідовно застосовувалася протягом усього турніру.

Крім того, вони вважають, що ухвалене рішення суперечить Регламенту ЧС-2026, зокрема Статті 10.5, де прямо зазначено, що гравець, вилучений через пряму червону картку або другу жовту, автоматично пропускає наступну гру своєї команди.

Також асоціація посилається на циркуляр №16 ЧС-2026, розісланий усім учасникам, який додатково підтверджує цей принцип.

Як рішення Балогуна може вплинути на футбол у майбутньому?

Футбольна спільнота традиційно намагалася відстоювала принцип ніби "футбол поза політикою", жорстко реагуючи на будь-яке втручання державної влади в діяльність національних асоціацій. Водночас телефонний дзвінок Трампа з Інфантіно засвідчили, що на практиці цей принцип може поступатися політичному та економічному впливу країн, які приймають великі міжнародні турніри.

Така ситуація створює небезпечний прецедент. Інші впливові держави можуть розраховувати на аналогічне особливе ставлення до своїх футболістів під час міжнародних змагань. Надалі будь-яка збірна, незадоволена дискваліфікацією свого ключового гравця, зможе апелювати до "прецеденту Балогуна" як підстави для перегляду або скасування санкцій.

Водночас команди, чиї футболісти раніше беззастережно відбували дискваліфікації, зокрема Бельгія або Боснія і Герцеговина, опиняються в очевидно нерівних умовах, адже не мали можливості розраховувати на подібне "помилування".