Бельгія подала апеляцію на скандальне рішення ФІФА, до якого може бути причетний Трамп

Королівська бельгійська футбольна асоціація оскаржила рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Скандал спалахнув напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

У Бельгії вважають рішення ФІФА непрозорим і вже розпочали юридичну боротьбу. Якщо апеляцію не задовольнять, федерація не виключає звернення до Спортивного арбітражного суду, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про реакцію Бельгії?

Раніше Королівська бельгійська футбольна асоціація офіційно подала апеляцію на рішення ФІФА призупинити одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

За інформацією The Athletic, ФІФА підтвердила право бельгійської сторони на оскарження. Водночас і Федерацію футболу США, і бельгійську асоціацію зобов'язали надати письмові пояснення до понеділка включно.

У Бельгії залишилися незадоволені такими термінами, адже, за їхніми словами, вони досі не отримали офіційного рішення дисциплінарного комітету ФІФА та його мотивувальної частини. Саме через це федерація раніше запросила повне обґрунтування вердикту, а також звіт суддівського органу, однак дисциплінарний комітет може відмовитися оприлюднювати ці документи.

Для розгляду апеляції ФІФА призначила члена апеляційного комітету, який не представляє федерації УЄФА чи КОНКАКАФ, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів. Очікується, що рішення можуть ухвалити ще до старту матчу США – Бельгія, хоча жодних гарантій щодо цього ФІФА не надала.

Скандал через Балогуна та можливий вплив Трампа

Фоларін Балогун отримав пряму червону картку у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії і Герцеговини після небезпечного наступу на гомілкостоп Тарика Мухаремовича. Попри автоматичну одноматчеву дискваліфікацію, ФІФА несподівано призупинила її, встановивши для футболіста випробувальний термін тривалістю один рік. Таким чином нападник отримав можливість зіграти проти Бельгії в 1/8 фіналу.

Ситуація набула ще більшого розголосу після повідомлень, що президент США Дональд Трамп двічі телефонував президенту ФІФА Джанні Інфантіно – після вилучення Балогуна та після рішення про призупинення дискваліфікації. Сам Трамп публічно подякував ФІФА за цей вердикт.

За даними The Telegraph, якщо апеляція не принесе бажаного результату, бельгійська федерація готова піти ще далі. Одним із варіантів є звернення до Спортивного арбітражного суду (CAS), щоб оскаржити рішення ФІФА вже у судовому порядку.

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними США та Бельгії відбудеться 7 липня о 03:00 за київським часом, і питання участі Балогуна може залишатися актуальним буквально до стартового свистка.