Лідер збірної США повторив унікальне досягнення Зідана та Роналдіньйо на ЧС

Фоларін Балогун увійшов до надзвичайно вузького клубу в історії чемпіонатів світу. Форвард США повторив рекорд, який до нього підкорявся лише трьом легендам футболу.

Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між США та Боснією і Герцеговиною став особливим для нападника американської збірної Фоларіна Балогуна. Форвард не лише відкрив рахунок, а й залишив свою команду в меншості, встановивши історичне досягнення, передає OptaJack.

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Чим відзначився Балогун?

Нападник французького Монако та збірної США Фоларін Балогун став лише четвертим футболістом в історії чемпіонатів світу, який в одному матчі плей-оф відзначився забитим голом і водночас отримав червону картку.

Унікальне досягнення було зафіксоване у поєдинку 1/16 фіналу Мундіалю-2026 проти Боснії і Герцеговини.

Наприкінці першого тайму американці відкрили рахунок. Балогун вдало зіграв після відскоку м'яча від захисника та холоднокровно пробив поміж ніг голкіпера суперників.

Втім, після перерви герой зустрічі перетворився на її антигероя. На 64-й хвилині форвард небезпечно влетів у центрального захисника боснійців Таріка Мухаремовича, за що арбітр показав пряму червону картку. Решту зустрічі американська команда була змушена догравати вдесятьох.

Попри чисельну меншість, збірна США втримала перевагу та довела матч до перемоги.

Хто ще поєднував гол і вилучення на ЧС?

До Балогуна подібне траплялося лише тричі за всю історію чемпіонатів світу.

Першим це зробив легендарний бразилець Гаррінча у півфіналі чемпіонату світу-1962 проти Чилі. Тоді він забив один із м'ячів у переможному матчі (4:2), але наприкінці зустрічі був вилучений. Попри це Бразилія згодом стала чемпіоном світу.

Через 40 років аналогічний випадок стався з Роналдіньйо. У чвертьфіналі ЧС-2002 він забив знаменитий переможний гол зі штрафного у ворота Англії, після чого отримав червону картку. Той турнір також завершився для бразильців чемпіонським титулом.

2006 - Folarin Balogun is the fourth player to score a goal and receive a red card in a FIFA World Cup knockout match:



Folarin Balogun - 2026 round of 32

Zinedine Zidane - 2006 final

Ronaldinho - 2002 quarter-final

Garrincha - 1962 semi-final



Company. pic.twitter.com/PKKLPY55Sq — OptaJack️ (@OptaJack) July 2, 2026

Третім футболістом у цьому символічному списку став Зінедін Зідан. У фіналі ЧС-2006 француз реалізував пенальті у ворота Італії, а в додатковий час був вилучений після знаменитого удару головою Марко Матерацці. Франція зрештою поступилася у серії післяматчевих пенальті.

Тепер до цієї виняткової компанії приєднався і Фоларін Балогун. Попри вилучення, його збірна перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0 та пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу, де продовжить боротьбу за трофей.