19-річний вундеркінд встановив рекорд у кваліфікації Формули-1

На Гран-прі Китаю у Формулі-1 після завершення спринт-частини настав час кваліфікації. Джордж Рассел був очевидним фаворитом, але у третьому сегменті в британця виникли проблеми.

Вперше у сезоні Рассел не став найшвидшим, але навряд у команді Mercedes сильно розчаровані результатами. Адже німецька стайня знову демонструє своє домінантне положення на треку, повідомляє 24 Канал.

Які результати кваліфікації Гран-прі Китаю у Формулі-1?

Ще після спринту стало зрозуміло, що Mercedes знову найшвидші, і тільки технічні проблеми чи помилки можуть забезпечити інтригу у боротьбі за поул-позішн.

Так і сталося: у вирішальному сегменті Джордж Рассел раптово зупинився на трасі і повідомив команді про збій електроніки. Лідеру чемпіонату вдалося перезапустити систему і рушити в бокси, але до останнього не було зрозуміло, чи зможе британець проїхати швидке коло.

Нервами у сусідньому гаражі скористався Кімі Антонеллі. Поки механіки поспіхом шукали Расселу нове кермо, Андреа першим виїхав на фільну спробу і показав чудовий результат.

Що ж до Рассела, то він встиг розпочати коло до червоних вогнів, але поступився напарнику двома десятими секунди. Третім на стартовій решітці буде Льюїс Гемілтон, пілоти Red Bull несподівано поступилися Пьєру Гаслі і розпочнуть гонку лише 8-им і 9-им, Ферстаппен попереду Аджара.

Який рекорд встановив Андреа Кімі Антонеллі?

У віці 19-ти років італійський пілот Mercedes став наймолодшим в історії Формули-1 переможцем кваліфікації. Попередній рекорд належав Себастьяну Феттелю, який виграв поул-позішн в Італії у 2008 році, коли йому був 21 рік.

Антонеллі вже не вперше доводити свій статус вундеркінда: до цього він послідовно ставав наймолодшим лідером гонки і найменш віковим власником найшвидшого кола у гонці.

Результати кваліфікації Гран-прі Китаю

1. Кімі Антонеллі, Mercedes, 1:32.064

2. Джордж Рассел, Mercedes, +0.222

3. Льюїс Гемілтон, Ferrari, +0.351

4. Шарль Леклер, Ferrari, +0.364

5. Оскар Піастрі, McLaren, +0.486

6. Ландо Норріс, McLaren, +0.544

7. Пьєр Гаслі, Alpine, +0.809

8. Макс Ферстаппен, Red Bull, +0.938

9. Ізак Аджар, Red Bull, +1.057

10. Олівер Берман, Haas, +1.228

Гран-прі Китаю відбудеться у неділю, 15 березня, о 9:00 за київським часом.