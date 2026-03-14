Домінування команди Mercedes вперше похитнулося – хоча її лідер продовжує йти зі 100% набраних очок. 24 Канал розповідає про результати спринту Гран-прі Китаю.

Як пройшов спринт на Гран-прі Китаю у Формулі-1?

Команда Ferrari показала, що прекрасний старт в Австралії – не збіг: червоній Скудерії знову вистачило стартової прямої і повороту, щоб нівелювати усі невдачі кваліфікації. Льюїс Гемілтон ще на першому колі обігнав Джорджа Рассела на чолі пелетону, після чого між ними тривала запекла боротьба.

Жахливо стартували Кімі Антонеллі та Макс Ферстаппен – обидва ледь не заглохли після згасання вогнів і втратили просто безліч позицій. Щоправда молодий італієць швидко почав відіграватися і продемонстрував аж надмірне завзяття, протаранивши у повороті суперника – 10 секунд штрафу від стюардів.

Рассел зрештою зміг відірватися, а боротьба пілотів Ferrari між собою завершилася на користь Шарля Леклера. Інтриги під кінець додав сейфті-кар, який виїхав на трасу після зупинки в небезпечному місці Ніко Хюлькенберга. Усі лідери одразу поїхали в бокси за свіжим комплектом гуми.

І хоч позиції трохи перетасувалися, на рестарті Mercedes Рассела і Ferrari сформували остаточну трійку. Джордж поки не втрачає жодного очка в особистому заліку, а сер Льюїс Гемілтон вперше за рік потрапив на подіум – нехай навіть це знову спринт у Китаї, а не повноцінна гонка.

Результати спринту Гран-прі Китаю у Формулі-1 2026

1. Джордж Рассел, Mercedes – 8 очок

2. Шарль Леклер, Ferrari – 7 очок

3. Льюїс Гемілтон, Ferrari – 6 очок

4. Ландо Норріс, McLaren – 5 очок

5. Кімі Антонеллі, Mercedes – 4 очки

6. Оскар Піастрі, McLaren – 3 очки

7. Ліам Лоусон, Racing Bulls – 2 очки

8. Олівер Берман, Haas – 1 очко

У суботу о 9:00 за Києвом відбудеться кваліфікація гонки, а сама гонка – у неділю о 9:00.