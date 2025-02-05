Старт в Австралії та фінал в Абу-Дабі: календар Формули-1 на 2025 рік

У березні стартує новий сезон королівських перегонів Формули-1. У програмі чемпіонату світу заплановано 24 етапи.

Сезон Формули-1 вперше з 2019 року розпочнеться в Австралії. Фіналом чемпіонату автоперегонів стане Гран-прі Абу-Дабі, пише 24 Канал.

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Коли стартує сезон Формули-1

Офіційний старт сезону заплановано на 14 березня. Відомий автодром "Альберт-Парк" у Мельбурні прийматиме Гран-прі Австралії.

У календарі перегонів запланована тритижнева літня перерва між етапом у Сільвервестоуні (Велика Британія) та Гран-прі Бельгії.

Організатори чемпіонату запланували шість спринтерських перегонів. Вони відбудуться в Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Сан-Паулу та Катарі.

Календар Формули-1 на 2025 рік

14-16 березня: Гран-прі Австралії

21-23 березня: Гран-прі Китаю

4-6 квітня: Гран-прі Японії

11-13 квітня: Гран-прі Бахрейну

18-20 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії

2-4 травня: Гран-прі США (Маямі)

16-18 травня: Гран-прі Італії (Емілії-Романьї)

23-25 травня: Гран-прі Монако

30 травня – 1 червня: Гран-прі Іспанії

13-15 червня: Гран-прі Канади

27-29 червня: Гран-прі Австрії

4-6 липня: Гран-прі Великої Британії

25-27 липня: Гран-прі Бельгії

1-3 серпня: Гран-прі Угорщини

29-31 серпня: Гран-прі Нідерландів

5-7 вересня: Гран-прі Італії

19-21 вересня: Гран-прі Азербайджану

3-5 жовтня: Гран-прі Сінгапуру

17-19 жовтня: Гран-прі США (Остін)

24-26 жовтня: Гран-прі Мексики

7-9 листопада: Гран-прі Бразилії

20-22 листопада: Гран-прі США (Лас-Вегас)

28-30 листопада: Гран-прі Катару

5-7 грудня: Гран-прі Абу-Дабі

Зазначимо, що у чемпіонаті Формули-1 візьмуть участь 10 команд: Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull та Williams.

18 лютого в Лондоні відбудеться урочистий захід з нагоди старту Формули-1. На арені О2 зберуться всі команди, гонщики та керівники. Ця подія знаменуватиме 75-річчя королівських гонок.