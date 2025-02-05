Старт в Австралії та фінал в Абу-Дабі: календар Формули-1 на 2025 рік
- Сезон Формули-1 2025 року розпочнеться 14 березня в Австралії та завершиться 7 грудня в Абу-Дабі.
- У календарі заплановані 24 етапи, зокрема шість спринтерських перегонів в різних країнах.
- У чемпіонаті візьмуть участь 10 команд, а урочистий захід на честь старту відбудеться 18 лютого в Лондоні.
У березні стартує новий сезон королівських перегонів Формули-1. У програмі чемпіонату світу заплановано 24 етапи.
Сезон Формули-1 вперше з 2019 року розпочнеться в Австралії. Фіналом чемпіонату автоперегонів стане Гран-прі Абу-Дабі, пише 24 Канал.
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Коли стартує сезон Формули-1
Офіційний старт сезону заплановано на 14 березня. Відомий автодром "Альберт-Парк" у Мельбурні прийматиме Гран-прі Австралії.
У календарі перегонів запланована тритижнева літня перерва між етапом у Сільвервестоуні (Велика Британія) та Гран-прі Бельгії.
Організатори чемпіонату запланували шість спринтерських перегонів. Вони відбудуться в Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Сан-Паулу та Катарі.
Календар Формули-1 на 2025 рік
- 14-16 березня: Гран-прі Австралії
- 21-23 березня: Гран-прі Китаю
- 4-6 квітня: Гран-прі Японії
- 11-13 квітня: Гран-прі Бахрейну
- 18-20 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії
- 2-4 травня: Гран-прі США (Маямі)
- 16-18 травня: Гран-прі Італії (Емілії-Романьї)
- 23-25 травня: Гран-прі Монако
- 30 травня – 1 червня: Гран-прі Іспанії
- 13-15 червня: Гран-прі Канади
- 27-29 червня: Гран-прі Австрії
- 4-6 липня: Гран-прі Великої Британії
- 25-27 липня: Гран-прі Бельгії
- 1-3 серпня: Гран-прі Угорщини
- 29-31 серпня: Гран-прі Нідерландів
- 5-7 вересня: Гран-прі Італії
- 19-21 вересня: Гран-прі Азербайджану
- 3-5 жовтня: Гран-прі Сінгапуру
- 17-19 жовтня: Гран-прі США (Остін)
- 24-26 жовтня: Гран-прі Мексики
- 7-9 листопада: Гран-прі Бразилії
- 20-22 листопада: Гран-прі США (Лас-Вегас)
- 28-30 листопада: Гран-прі Катару
- 5-7 грудня: Гран-прі Абу-Дабі
Зазначимо, що у чемпіонаті Формули-1 візьмуть участь 10 команд: Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull та Williams.
18 лютого в Лондоні відбудеться урочистий захід з нагоди старту Формули-1. На арені О2 зберуться всі команди, гонщики та керівники. Ця подія знаменуватиме 75-річчя королівських гонок.