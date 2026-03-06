Формула-1 по-новому: чи стане сезон-2026 справжнім шоу та парадом несподіванок

Сезон 2026 року у Формулі-1 чимось нагадує амбітний серіал, де акторський склад вже давно відомий, тизерів глядачам дали вдосталь, але що в авторів вийде в підсумку, – одна суцільна загадка.

Найбільша за десятиліття зміна технічного регламенту вже встигла зрежисувати нам десятки інтриг лише під час тестів. А вже цієї неділі в Австралії вогні на стартовій решітці згаснуть вперше.

24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про зміни у Формулі-1 та про те, як вони здатні перетворити невдах на чемпіонів – і навпаки.

Що змінилося в болідах Формули-1?

Те, що впадатиме в око одразу будь-кому, хто не увімкнув трансляцію Формули вперше в житті, – це активна аеродинаміка. DRS, який робив обгони занадто передбачуваними, залишився у минулому: тепер пілоти можуть переводити як заднє, так і переднє антикрило у режими прямої (відкриті рухомі елементи) та повороту (закриті).

Обгони має забезпечувати буст потужності, який активується у будь-який момент кола, а не тільки наприкінці прямої, якщо інтервал між болідами менший за 1 секунду. Це має додавати тактичної гнучкості й подарувати більше подій гонки в неочікуваних місцях траси.



Болід Ferrari на сезон 2026 року / Фото Scuderia Ferrari

Половина потужності силової установки віднині генерується електричною складником мотора. Тож пілотам доведеться займатися менеджментом батареї: вчасно накопичувати заряд і вивільняти його, коли потрібно пришвидшуватися.

Нарешті, боліди стають меншими та легшими: мінус 30 кілограмів порівняно з попереднім роком, і це на додачу до зменшеної кількості пального у баку. На вузьких міських трасах, де раніше просто фізично не вміщалися два боліди поряд, боротьби має стати трохи більше.

Відомий український спортивний коментатор, поціновувач Формули-1 Владислав Шалота, вважає, що оновлення докорінно змінять відчуття від перегонів.

Поки з того, що я читаю і дивлюся, – це ніби якийсь інший вид спорту взагалі. Занадто глобальними виглядають зміни і, насправді, несуть разом із собою величезну інтригу! Це дуже круто! Не знаю, що вийде в гоночному режимі, але очікування грандіозні. Виникає мільйон питань. Якими будуть старти гонок, обгони, стратегії проведення гонок… Тут можна перелічувати ще довго,

– розповів він ексклюзивно для 24 Каналу.

Що сказали пілоти про нові боліди?

Пілоти Формули-1 загалом не схильні розсипатися в компліментах болідам до того, як досягли з ними результатів у гонці. Але цього разу вони, здавалося, навіть змагалися в тому, хто прокоментує новий регламент дошкульніше.

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен назвав нові правила "Формулою Е на стероїдах" через надмірне зростання ролі електроустановки. А дворазовий тріумфатор Фернандо Алонсо заявив, що шеф-кухар команди Aston Martin міг би теж пройти поворот – настільки доводиться скидати швидкість, щоб запасти заряд на прискорення під час прямої.

Висловився і сер Льюїс Гемілтон: семиразовий переможець чемпіонату поскаржився, що боліди їдуть повільніше, ніж у Формулі-2. Інші пілоти також нарікали на менеджмент батареї, повільний темп, сумніви в надійності техніки та ускладнені обгони замість обіцяних розширених можливостей.

Який скандал спровокували в команді Mercedes?

Ще до того, як нові боліди проїхали свої стартові метри, у Формулі стався справжній "моторгейт". Постаралися інженери Mercedes, які знайшли у регламенті прогалину щодо ступеня стиснення у циліндрах.

Хоча цей показник у нових правилах становить 16 до 1, німці використали матеріал, який при нагріванні розширюється і дозволяє досягти старого значення 18 до 1. На практиці це дає додаткових 15 кінських сил і величезну перевагу в 0,3 секунди з кола.



Керівник команди Mercedes Тото Вольфф / Фото Sky Sports

Виявилося, що довести факт порушення практично неможливо: хоча регламент вимагає, щоб болід відповідав нормам у будь-який момент змагань, замір стиснення відбувається лише на холодну – і з цим у Mercedes було все гаразд.

Попри протести інших команд, Міжнародна автомобільна федерація FIA зрештою визнала, що Тото Вольфф і його стайня мають право використовувати двигуни, які у фанатській спільноті назвали "читерськими". Це перетворило Mercedes на головного фаворита сезону.

Що показали передсезонні тести?

Mercedes швидші від усіх на три голови, дайте кубок Джорджу Расселу вже зараз… А тепер фани "срібних стріл" прокидаються від солодких сновидінь і зустрічаються з реальністю: поки все геть не так очевидно.

Несподівано найкращі показники в Бахрейні були у тих, кого під час "моторгейту" поховали першими, – Ferrari. Виявилося, що італійська Скудерія замість того, аби шукати у регламенті простір для маніпуляцій, почала його уважно читати ще за рік до впровадження.



Пілот Ferrari Шарль Леклер святкує перемогу / Фото Getty Images

І Фредерік Вассьор вичитав там надзвичайно важливу річ: нові силові установки потребують зовсім іншого підходу до процедури старту. Пілоту потрібно тривалий час прогрівати турбіну, утримувати високі оберти, точно розраховувати таймінг і не припускатися ані найменших помилок – інакше є ризик просто стати стовпом після згасання вогнів.

У Маранелло інженери додали систему швидкого прогріву, завдяки якій Шарль Леклер і Льюїс Гемілтон буквально зривалися з місця, наче ракети, поки інші стартували без ризику. Тож, як пообіцяв П"єр Гаслі, початок гонки в Австралії точно стане ще тим шоу.

Ferrari здивували не лише грамотною роботою зі стартом, але й інноваційним заднім антикрилом, яке буквально крутилося навколо осі, провокуючи меми з мангалом і шампурами. Але сміх сміхом, саме така форма аеродинаміки дозволяла болідам Скудерії літати прямою швидше за конкурентів.

Хто ризикує стати невдахою сезону?

Точно не тут сподівалися опинитися Aston Martin, коли підписували контракт з легендарним Едріаном Ньюї. Автор купи чемпіонських болідів сконструював стайні Лоуренса Стролла машину з низкою розумних і сміливих рішень – але все звела нанівець Honda.

Японці підготували двигун, від якого Фернандо Алонсо ризикує стати сивим вже через пару гран-прі. Їхня установка вібрує так сильно, що страждає батарея, яка у новому регламенті, нагадуємо, грає архіважливу роль.

Як результат, за тиждень до Австралії у пресі почали з'являтися повідомлення, що в Мельбурн Aston Martin їде лише для того, щоб знятися вже за кілька кіл після старту. Мовляв, у боліду банально немає запасу надійності, щоб проїхати і кваліфікацію, і дистанцію гран-прі. Бідний Фернандо: жодної поваги до ветерана!



Пілот Aston Martin Фернандо Алонсо / Фото Getty Images

Провал світив і Williams, які не змогли взяти участь у шейкдауні в Барселоні, бо їхні боліди не вписувалися у норми ваги і провалювали краш-тести. Але катастрофи вдалося уникнути: у Бахрейні команда показала, що буде боротися на рівні з іншими, але навряд повторить успіх 2025-го з потраплянням до топ-5 Кубка конструкторів.

А от новачків Cadillac взагалі варто було б винести за дужки системи "успіх-невдача". Це нова команда, яка зробила ставку на досвід в особі Серхіо Переса і Валттері Боттаса і має набити не одну ґулю, щоб повноцінно увірватися у формульну зарубу. Дякуємо їм вже за те, що на стартовій решітці буде ще більше реву моторів і боротьби.

Що там у фаворитів?

Red Bull не серед претендентів на титул, і про це можна було б говорити впевнено, якби за "биків" не ганяв Шалений Макс. Ферстаппен у минулому сезоні довів, що адаптовується до далеко не найкращих болідів так само вправно, як поливає їх матюками у спілкуванні зі своїм гоночним інженером Джан-П'єро Ламбьязе.



Пілот Red Bull Макс Ферстаппен / Фото Getty Images

Як вболівав за Макса Ферстаппена, так і продовжу цим займатися. Але чомусь думаю, що величезної кількості приводів для радості цього року в мене може не бути,

– стримано прогнозує Владислав Шалота.

Майже 1000 слів тексту – і досі жодного про чинного чемпіона. І це не збіг: Ландо Норріса, Оскара Піастрі та McLaren загалом поки цілком влаштовує скромна роль "точно в топі, але не факт, що лідери". Команда папая навряд опиниться поза чемпіонськими розбірками, але такого домінування, як в першій половині 2025 року, ми точно не побачимо.

Як же важко відповідати на питання щодо фаворита перед таким сезоном! Я поведуся на все те, що пишуть про двигуни Mercedes, і скажу, що вони стануть найкращою командою. А в питанні чемпіона мені першим на думку спав Піастрі. Я не знаю, чому. Це просто інтуїція,

– вірить в австралійця Владислав Шалота.

А виграє все одно Джордж Рассел. Виграє за кількістю прогнозів на його користь, бо тільки лінивий не пророкує дебютний титул для харизматичного британця. Надто вже впадає у вічі перевага у двигуні, яка в умовах напівелектрифікації Формули стає ударом нижче пояса для суперників. І тут вже справа за Mercedes підтверджувати надані їм аванси.



Пілот Mercedes Джордж Рассел / Фото Getty Images

Або не підтверджувати. На те вона й Формула-1 – ще більш непередбачувана, ніж раніше, ще хаотичніша, але незмінно видовищна.

IT'S RACE WEEK!