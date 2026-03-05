Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад та результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів
8 березня у австралійському Мельбурні стартує новий сезон перегонів класу Формула-1. Для любителів автоспорту саме ці гонки є найбільш привабливими та популярними.
Як і минулого сезону. в календарі Формули-1 заплановано 24 етапи. В розкладі відбулась лише одна заміна, адже контракт FIA із трасою в Емілії-Романьї підійшов до завершення, повідомляє 24 Канал.
Коли та де пройдуть етапи Формули-1?
талійський етап замінить вуличне гран-прі Мадриду. Крім того, на шести трасах також пройдуть спринти, які даватимуть додаткові очки в турнірну таблицю.
Календар та результати Формули-1 у 2026 році:
|
ГРАН-ПРІ
|
ДАТИ
|
РЕЗУЛЬТАТ
|
Австралія (Мельбурн)
|
8 березня
|
|
Китай (Шанхай) – спринт
|
14 березня
|
|
Китай (Шанхай)
|
15 березня
|
|
Японія (Сузука)
|
29 березня
|
|
Бахрейн (Сахір)
|
12 квітня
|
|
Саудівська Аравія (Джидда)
|
19 квітня
|
|
США (Маямі) – спринт
|
2 травня
|
|
США (Маямі)
|
3 травня
|
|
Канада (Монреаль) – спринт
|
23 травня
|
|
Канада (Монреаль)
|
24 травня
|
Монако (Монте-Карло)
|
7 червня
|
|
Іспанія (Барселона)
|
14 червня
|
|
Австрія (Шпільберг)
|
28 травня
|
|
Велика Британія (Сільверстоун) – спринт
|
4 липня
|
|
Велика Британія (Сільверстоун)
|
5 липня
|
|
Бельгія (Спа-Франкоршам)
|
19 липня
|
|
Угорщина (Хунгароринг)
|
26 липня
|
|
Нідерланди (Зандворт) – спринт
|
22 серпня
|
|
Нідерланди (Зандворт)
|
23 серпня
|
|
Італія (Монца)
|
8 вересня
|
|
Іспанія (Мадрид)
|
13 вересня
|
|
Азербайджан (Баку)
|
26 вересня
|
|
Сингапур (Маріна-Бей) – спринт
|
10 жовтня
|
|
Сингапур (Маріна-Бей)
|
11 жовтня
|
|
США (Остін)
|
25 жовтня
|
|
Мексика (Мехіко)
|
1 листопада
|
|
Бразилія (Сан-Паулу)
|
8 листопада
|
|
США (Лас-Вегас)
|
21 листопада
|
|
Катар (Лусаїл)
|
29 листопада
|
|
ОАЕ (Абу-Дабі)
|
6 грудня
|
За перемогу на гран-прі залікові бали отримує топ-десятка пілотів. Переможцю начисляють 25 балів, тоді як другому місцю – 8. Що ж стосується спринтів, то в них очкова зона складає топ-вісімку (від 8 до 1 балу відповідно).
Схема нарахування очок на гран-прі Формулі-1:
- 1 місце – 25 очок
- 2 місце – 18 очок
- 3 місце – 15 очок
- 4 місце – 12 очок
- 5 місце – 10 очок
- 6 місце – 8 очок
- 7 місце – 6 очок
- 8 місце – 4 очки
- 9 місце – 2 очки
- 10 місце – 1 очко
Який склад команд на 2026 рік?
Вперше за довгий час у Формулі-1 з'являться нові команди. Концерн Ауді викупив легендарну команду Заубер та тепер виступатиме у перегонах під своїм брендом.
А ось Каділлак стане абсолютним новачком Формули-1. Американці будуть використовувати двигуни Феррарі, а для кращої адаптації у нових реаліях в команду запросили досвідчених пілотів Серхіо Переса та Валттері Боттаса.
Список пілотів Формули-1 на 2026 рік:
- Макларен (Ландо Норріс, Оскар Піастрі)
- Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі)
- Ред Булл (Макс Ферстаппен, Ісак Аджар)
- Феррарі (Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон)
- Рейсінг Буллз (Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад)
- Вільямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)
- Астон Мартін (Фернандо Алонсо, Ленс Стролл)
- Хаас (Естебан Окон, Олівер Берман)
- Альпін (П'єр Гаслі, Франко Колапінто)
- Ауді (Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето)
- Каділлак (Серхіо Перес. Валттері Боттас)
Зазначимо, що чинним чемпіоном Формули-1 є британець Ландо Норріс з команди Макларен. Пілот випередив всього на два бали Макса Фестаппена, який до цього виграв чотири чемпіонати поспіль.