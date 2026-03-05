Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад та результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів

8 березня у австралійському Мельбурні стартує новий сезон перегонів класу Формула-1. Для любителів автоспорту саме ці гонки є найбільш привабливими та популярними.

Як і минулого сезону. в календарі Формули-1 заплановано 24 етапи. В розкладі відбулась лише одна заміна, адже контракт FIA із трасою в Емілії-Романьї підійшов до завершення, повідомляє 24 Канал.

До теми Формула-1 готова прийняти радикальне рішення на фоні війни в Ірані

Коли та де пройдуть етапи Формули-1?

талійський етап замінить вуличне гран-прі Мадриду. Крім того, на шести трасах також пройдуть спринти, які даватимуть додаткові очки в турнірну таблицю.

Календар та результати Формули-1 у 2026 році:

ГРАН-ПРІ ДАТИ РЕЗУЛЬТАТ Австралія (Мельбурн) 8 березня Китай (Шанхай) – спринт 14 березня Китай (Шанхай) 15 березня Японія (Сузука) 29 березня Бахрейн (Сахір) 12 квітня Саудівська Аравія (Джидда) 19 квітня США (Маямі) – спринт 2 травня США (Маямі) 3 травня Канада (Монреаль) – спринт 23 травня Канада (Монреаль) 24 травня Монако (Монте-Карло) 7 червня Іспанія (Барселона) 14 червня Австрія (Шпільберг) 28 травня Велика Британія (Сільверстоун) – спринт 4 липня Велика Британія (Сільверстоун) 5 липня Бельгія (Спа-Франкоршам) 19 липня Угорщина (Хунгароринг) 26 липня Нідерланди (Зандворт) – спринт 22 серпня Нідерланди (Зандворт) 23 серпня Італія (Монца) 8 вересня Іспанія (Мадрид) 13 вересня Азербайджан (Баку) 26 вересня Сингапур (Маріна-Бей) – спринт 10 жовтня Сингапур (Маріна-Бей) 11 жовтня США (Остін) 25 жовтня Мексика (Мехіко) 1 листопада Бразилія (Сан-Паулу) 8 листопада США (Лас-Вегас) 21 листопада Катар (Лусаїл) 29 листопада ОАЕ (Абу-Дабі) 6 грудня

За перемогу на гран-прі залікові бали отримує топ-десятка пілотів. Переможцю начисляють 25 балів, тоді як другому місцю – 8. Що ж стосується спринтів, то в них очкова зона складає топ-вісімку (від 8 до 1 балу відповідно).

Схема нарахування очок на гран-прі Формулі-1:

1 місце – 25 очок

очок 2 місце – 18 очок

очок 3 місце – 15 очок

очок 4 місце – 12 очок

очок 5 місце – 10 очок

очок 6 місце – 8 очок

очок 7 місце – 6 очок

очок 8 місце – 4 очки

очки 9 місце – 2 очки

очки 10 місце – 1 очко

Який склад команд на 2026 рік?

Вперше за довгий час у Формулі-1 з'являться нові команди. Концерн Ауді викупив легендарну команду Заубер та тепер виступатиме у перегонах під своїм брендом.

А ось Каділлак стане абсолютним новачком Формули-1. Американці будуть використовувати двигуни Феррарі, а для кращої адаптації у нових реаліях в команду запросили досвідчених пілотів Серхіо Переса та Валттері Боттаса.

Список пілотів Формули-1 на 2026 рік:

Макларен (Ландо Норріс, Оскар Піастрі)

(Ландо Норріс, Оскар Піастрі) Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі)

(Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі) Ред Булл (Макс Ферстаппен, Ісак Аджар)

(Макс Ферстаппен, Ісак Аджар) Феррарі (Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон)

(Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон) Рейсінг Буллз (Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад)

(Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад) Вільямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)

(Карлос Сайнс, Александер Албон) Астон Мартін (Фернандо Алонсо, Ленс Стролл)

(Фернандо Алонсо, Ленс Стролл) Хаас (Естебан Окон, Олівер Берман)

(Естебан Окон, Олівер Берман) Альпін (П'єр Гаслі, Франко Колапінто)

(П'єр Гаслі, Франко Колапінто) Ауді (Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето)

(Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето) Каділлак (Серхіо Перес. Валттері Боттас)

Зазначимо, що чинним чемпіоном Формули-1 є британець Ландо Норріс з команди Макларен. Пілот випередив всього на два бали Макса Фестаппена, який до цього виграв чотири чемпіонати поспіль.