Укр Рус
Sport News 24 Футбол Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад та результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів
5 березня, 08:45
7

Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад та результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів

Анатолій Дерека

8 березня у австралійському Мельбурні стартує новий сезон перегонів класу Формула-1. Для любителів автоспорту саме ці гонки є найбільш привабливими та популярними.

Як і минулого сезону. в календарі Формули-1 заплановано 24 етапи. В розкладі відбулась лише одна заміна, адже контракт FIA із трасою в Емілії-Романьї підійшов до завершення, повідомляє 24 Канал.

До теми Формула-1 готова прийняти радикальне рішення на фоні війни в Ірані

Коли та де пройдуть етапи Формули-1?

талійський етап замінить вуличне гран-прі Мадриду. Крім того, на шести трасах також пройдуть спринти, які даватимуть додаткові очки в турнірну таблицю.

Календар та результати Формули-1 у 2026 році:

ГРАН-ПРІ

ДАТИ

РЕЗУЛЬТАТ

Австралія (Мельбурн)

8 березня

 

Китай (Шанхай) – спринт

14 березня

 

Китай (Шанхай)

15 березня

 

Японія (Сузука)

29 березня

 

Бахрейн (Сахір)

12 квітня

 

Саудівська Аравія (Джидда)

19 квітня

 

США (Маямі) – спринт

2 травня

 

США (Маямі)

3 травня

 

Канада (Монреаль) – спринт

23 травня

 

Канада (Монреаль)

24 травня

  

Монако (Монте-Карло)

7 червня

 

Іспанія (Барселона)

14 червня

 

Австрія (Шпільберг)

28 травня

 

Велика Британія (Сільверстоун) – спринт

4 липня

 

Велика Британія (Сільверстоун)

5 липня

 

Бельгія (Спа-Франкоршам)

19 липня

 

Угорщина (Хунгароринг)

26 липня

 

Нідерланди (Зандворт) – спринт

22 серпня

 

Нідерланди (Зандворт)

23 серпня

 

Італія (Монца)

8 вересня

 

Іспанія (Мадрид)

13 вересня

 

Азербайджан (Баку)

26 вересня

 

Сингапур (Маріна-Бей) – спринт

10 жовтня

 

Сингапур (Маріна-Бей)

11 жовтня

 

США (Остін)

25 жовтня

 

Мексика (Мехіко)

1 листопада

 

Бразилія (Сан-Паулу)

8 листопада

 

США (Лас-Вегас)

21 листопада

 

Катар (Лусаїл)

29 листопада

 

ОАЕ (Абу-Дабі)

6 грудня

 

За перемогу на гран-прі залікові бали отримує топ-десятка пілотів. Переможцю начисляють 25 балів, тоді як другому місцю – 8. Що ж стосується спринтів, то в них очкова зона складає топ-вісімку (від 8 до 1 балу відповідно).

Схема нарахування очок на гран-прі Формулі-1:

  • 1 місце – 25 очок
  • 2 місце – 18 очок
  • 3 місце – 15 очок
  • 4 місце – 12 очок
  • 5 місце – 10 очок
  • 6 місце – 8 очок
  • 7 місце – 6 очок
  • 8 місце – 4 очки
  • 9 місце – 2 очки
  • 10 місце – 1 очко

Який склад команд на 2026 рік?

Вперше за довгий час у Формулі-1 з'являться нові команди. Концерн Ауді викупив легендарну команду Заубер та тепер виступатиме у перегонах під своїм брендом.

А ось Каділлак стане абсолютним новачком Формули-1. Американці будуть використовувати двигуни Феррарі, а для кращої адаптації у нових реаліях в команду запросили досвідчених пілотів Серхіо Переса та Валттері Боттаса.

Список пілотів Формули-1 на 2026 рік:

  • Макларен (Ландо Норріс, Оскар Піастрі)
  • Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі)
  • Ред Булл (Макс Ферстаппен, Ісак Аджар)
  • Феррарі (Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон)
  • Рейсінг Буллз (Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад)
  • Вільямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)
  • Астон Мартін (Фернандо Алонсо, Ленс Стролл)
  • Хаас (Естебан Окон, Олівер Берман)
  • Альпін (П'єр Гаслі, Франко Колапінто)
  • Ауді (Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето)
  • Каділлак (Серхіо Перес. Валттері Боттас)

Зазначимо, що чинним чемпіоном Формули-1 є британець Ландо Норріс з команди Макларен. Пілот випередив всього на два бали Макса Фестаппена, який до цього виграв чотири чемпіонати поспіль.