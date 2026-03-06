Мінус дві гонки через Іран і Трампа: Формула-1 готує радикальне рішення
- Формула-1 може скасувати Гран-прі Бахрейну і Саудівської Аравії через війну на Близькому Сході, залишивши у сезоні 22 гонки замість 24.
- Португалія, Туреччина та Імола були потенційними замінами, але їх підготовка до гоночного вікенду за місяць визнана занадто складною, тому заміну вирішено не шукати.
У квітні Формула-1 мала б провести два етапи на Близькому Сході – Гран-прі Бахрейну і Саудівської Аравії. Проте війна США, Ізраїлю і країн Аравійського півострова проти Ірану може внести у календар сезону кардинальні зміни.
Спершу боси Королеви автоперегонів розмірковували над варіантами заміни проблемних Гран-прі. Але остаточне рішення засмутить фанів, пише Sky Sports.
Дивіться також Формула-1 по-новому: чи стане сезон-2026 справжнім шоу та парадом несподіванок
Що буде робити Формула-1 з етапами на Близькому Сході?
У керівництві Формули-1 оприлюднили дедлайн щодо визначення долі етапів у Бахрейні і Саудівській Аравії.
Не пізніше 20 березня має бути остаточно погоджено, чи відповідають країни безпековим вимогам для проведення змагань.
Якщо ж на цей час війна на Близькому Сході триватиме, і країни Аравійського півострова й надалі зазнаватимуть авіаударів, Формула-1 скасує Гран-прі без заміни їх у календарі. Замість 24 гонок у сезоні залишаться лише 22, а між Гран-прі Японії і Гран-прі Маямі виникне незапланована павза у 5 тижнів.
Хто був готовий замінити етапи на Близькому Сході?
Як зазначає BBC, на проведення "позачергових" Гран-прі претендувати Португалія і Туреччина, які з наступного сезону, найімовірніше, повернуться до календаря. Також називали варіант з італійською Імолою, яка в останні роки приймала Гран-прі Емілії-Романії, але не має контракту на цей сезон.
Проте підготувати треки до проведення гоночного вікенду за такий короткий термін, як місяць, боси Формули-1 вважають надто складним завданням. Тому заміну було вирішено все ж не шукати.
Ходили також чутки про можливість проведення одразу кількох вікендів в Японії, як це практикували у ковідний сезон 2020 року. Але далі ідеї цей план поки не пішов.
Що потрібно знати про старт сезону Формули-1?
- Першим Гран-прі нового чемпіонату стане гонка в Австралії, яка відбудеться вже 8 березня.
- Вперше за десятиліття на стартовій решітці одразу 11 команд і 22 пілоти, додалася американська стайня Cadillac.
- Технічний регламент докорінно змінився: нові гібридні двигуни з 50% електротяги, активна аеродинаміка, режим обгону замість DRS і менші габарити болідів.