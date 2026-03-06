Мінус дві гонки через Іран і Трампа: Формула-1 готує радикальне рішення

У квітні Формула-1 мала б провести два етапи на Близькому Сході – Гран-прі Бахрейну і Саудівської Аравії. Проте війна США, Ізраїлю і країн Аравійського півострова проти Ірану може внести у календар сезону кардинальні зміни.

Спершу боси Королеви автоперегонів розмірковували над варіантами заміни проблемних Гран-прі. Але остаточне рішення засмутить фанів, пише Sky Sports.

Що буде робити Формула-1 з етапами на Близькому Сході?

У керівництві Формули-1 оприлюднили дедлайн щодо визначення долі етапів у Бахрейні і Саудівській Аравії.

Не пізніше 20 березня має бути остаточно погоджено, чи відповідають країни безпековим вимогам для проведення змагань.

Якщо ж на цей час війна на Близькому Сході триватиме, і країни Аравійського півострова й надалі зазнаватимуть авіаударів, Формула-1 скасує Гран-прі без заміни їх у календарі. Замість 24 гонок у сезоні залишаться лише 22, а між Гран-прі Японії і Гран-прі Маямі виникне незапланована павза у 5 тижнів.

Хто був готовий замінити етапи на Близькому Сході?

Як зазначає BBC, на проведення "позачергових" Гран-прі претендувати Португалія і Туреччина, які з наступного сезону, найімовірніше, повернуться до календаря. Також називали варіант з італійською Імолою, яка в останні роки приймала Гран-прі Емілії-Романії, але не має контракту на цей сезон.

Проте підготувати треки до проведення гоночного вікенду за такий короткий термін, як місяць, боси Формули-1 вважають надто складним завданням. Тому заміну було вирішено все ж не шукати.

Ходили також чутки про можливість проведення одразу кількох вікендів в Японії, як це практикували у ковідний сезон 2020 року. Але далі ідеї цей план поки не пішов.

Що потрібно знати про старт сезону Формули-1?