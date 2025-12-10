Ферстаппен випередив Норріса: скільки заробили пілоти Формули-1 за сезон 2025 року

Нещодавно завершився видовищний сезон Формули-1 2025 року. Чемпіоном світу у "королівських перегонах" став гонщик Ландо Норріс з "Макларен".

Проте найвисокооплачуванішим пілотом став Макс Ферстаппен з "Ред Булл". Стало відомо, скільки заробили гонщики Формули-1 за сезон, повідомляє 24 канал із посиланням на Forbes.

Скільки заробили пілоти Формули-1?

Ферстаппен за сезон заробив 65 мільйонів доларів до сплати податків. Також він мав можливість заробити 11 мільйонів доларів у якості бонусів.

Норріс отримав заробітну плату у розмірі 18 мільйонів доларів. Окрім того, новий чемпіон Формули-1 заробив бонуси за перемоги в гонках та інші досягнення, які склалил 39 мільйонів доларів.

Топ-5 найбільш високооплачуваних пілотів Ф-1 у сезоні-2025:

1. Макс Ферстаппен – 65 мільйонів доларів і 11 мільйонів бонусами.

2. Льюїс Хемілтон – 70 мільйонів доларів і півмільйона бонусами.

3. Ландо Норріс – 18 мільйонів доларів і 39,5 мільйонів бонусами.

4. Оскар Піастрі – 10 мільйонів доларів і 27,5 мільйонів бонусами.

5. Шарль Леклер – 30 мільйонів доларів.

Що Норріс сказав про перемогу у Формулі-1?

Британський пілот в інтерв'ю BBC прокоментував тріумф у "королівських перегонах". Він наголосив, що довго мріяв стати чемпіоном світу у Формулі-1.

"У такому сезоні може бути все: злети, падіння. Все це не має значення якщо ти намагаєшся перемогти і мені це нарешті вдалось. Я зробив це разом із неймовірною командою: Віллом Джарвісом та усіма хлопцями й дівчатами, з якими я пережив безліч щасливих моментів", – висловився гонщик.

Що відомо про наступний сезон Формули-1?