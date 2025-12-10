Ферстаппен опередил Норриса: сколько заработали пилоты Формулы-1 за сезон 2025 года

Недавно завершился зрелищный сезон Формулы-1 2025 года. Чемпионом мира в "королевских гонках" стал гонщик Ландо Норрис из "Макларен".

Однако самым высокооплачиваемым пилотом стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Стало известно, сколько заработали гонщики Формулы-1 за сезон, сообщает 24 канал со ссылкой на Forbes.

Сколько заработали пилоты Формулы-1?

Ферстаппен за сезон заработал 65 миллионов долларов до уплаты налогов. Также он имел возможность заработать 11 миллионов долларов в качестве бонусов.

Норрис получил заработную плату в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, новый чемпион Формулы-1 заработал бонусы за победы в гонках и другие достижения, которые составили 39 миллионов долларов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых пилотов Ф-1 в сезоне-2025:

1. Макс Ферстаппен – 65 миллионов долларов и 11 миллионов бонусами.

2. Льюис Хэмилтон – 70 миллионов долларов и полмиллиона бонусами.

3. Ландо Норрис – 18 миллионов долларов и 39,5 миллионов бонусами.

4. Оскар Пиастри – 10 миллионов долларов и 27,5 миллионов бонусов.

5. Шарль Леклер – 30 миллионов долларов.

Что Норрис сказал о победе в Формуле-1?

Британский пилот в интервью BBC прокомментировал триумф в "королевских гонках". Он отметил, что долго мечтал стать чемпионом мира в Формуле-1.

"В таком сезоне может быть все: взлеты, падения. Все это не имеет значения если ты пытаешься победить и мне это наконец удалось. Я сделал это вместе с невероятной командой: Уиллом Джарвисом и всеми ребятами и девушками, с которыми я пережил множество счастливых моментов", – высказался гонщик.

Что известно о следующем сезоне Формулы-1?