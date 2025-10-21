Усик з дружиною на байку: крутий образ чемпіона розірвав мережу
- Катерина Усик опублікувала фотографії з чоловіком Олександром на мотоциклі, які швидко набрали 42,5 тисячі лайків.
- Олександр Усик планує повернутися на ринг у 2026 році та зустрітися з переможцем бою Паркер – Вордлі.
Дружина Олександра Усика Катерина з успіхом могла зробити кар'єру в модельному бізнесі. Нова фотосесія однієї з найвідоміших спортивних пар підкорила користувачів соціальних мереж.
Нещодавно Катерина Усик опублікувала стильні фото зі своїм чоловіком на крутому байку. Світлини були зроблені на вулицях Києва, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.
Читайте також Хто стане наступним суперником Усика: коли та де відбудеться бій
Як мережа відреагувала на новий образ Усика з дружиною?
На фото зіркова позує у байкерському образі. Олександр сидить за кермом у шкіряній жилетці та зосереджений на потужному мотоциклі. Натомість Катерина сидить на задньому сидінні у джинсах та стильній куртці.
Публікація швидко набрала 42,5 тисячі лайків. Підписники оцінили крутий стиль чемпіона та його дружини. У коментарях вогники поставили співачка Олена Омаргалієва та олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід.
Олександр і Катерина Усики у байкерському стилі / фото з інстаграму
Подружжя Усиків на байку / фото з інстаграму Катерини Усик
Нагадаємо, що 25 вересня Олександр і Катерина Усики відсвяткували у Києві 16-ту річницю шлюбу. Подружжя відзначило важливу дату в романтичній атмосфері.
Коли Усик повернеться на ринг?
- Нещодавно Олександр Усик анонсував своє повернення на ринг. Абсолютний чемпіон світу планує провести наступний бій у 2026 році.
- Директор команди Усика Сергій Лапін повідомив, хто стане суперником українського боксера. За інформацією The Ring, Олександр планує зустрітися з переможцем бою Паркер – Вордлі, який відбудеться 25 жовтня у Лондоні.
- Олександр Усик повністю відновився після травми спини та готовий до нових викликів. До речі, 38-річний українець планує боксувати до 41-річного віку.