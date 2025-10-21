Усик з дружиною на байку: крутий образ чемпіона розірвав мережу

Дружина Олександра Усика Катерина з успіхом могла зробити кар'єру в модельному бізнесі. Нова фотосесія однієї з найвідоміших спортивних пар підкорила користувачів соціальних мереж.

Нещодавно Катерина Усик опублікувала стильні фото зі своїм чоловіком на крутому байку. Світлини були зроблені на вулицях Києва, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

Як мережа відреагувала на новий образ Усика з дружиною?

На фото зіркова позує у байкерському образі. Олександр сидить за кермом у шкіряній жилетці та зосереджений на потужному мотоциклі. Натомість Катерина сидить на задньому сидінні у джинсах та стильній куртці.

Публікація швидко набрала 42,5 тисячі лайків. Підписники оцінили крутий стиль чемпіона та його дружини. У коментарях вогники поставили співачка Олена Омаргалієва та олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід.

Олександр і Катерина Усики у байкерському стилі / фото з інстаграму

Подружжя Усиків на байку / фото з інстаграму Катерини Усик

Нагадаємо, що 25 вересня Олександр і Катерина Усики відсвяткували у Києві 16-ту річницю шлюбу. Подружжя відзначило важливу дату в романтичній атмосфері.

Коли Усик повернеться на ринг?