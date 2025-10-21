Усик с женой на мощном байке: крутой образ чемпиона разорвал сеть

Жена Александра Усика Екатерина с успехом могла сделать карьеру в модельном бизнесе. Новая фотосессия одной из известнейших спортивных пар покорила пользователей социальных сетей.

Недавно Екатерина Усик опубликовала стильные фото со своим мужем на крутом байке. Фотографии были сделаны на улицах Киева, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.

Читайте также Кто станет следующим соперником Усика: когда и где состоится бой

Как сеть отреагировала на новый образ Усика с женой?

На фото звездная позирует в байкерском образе. Александр сидит за рулем в кожаной жилетке и сосредоточен на мощном мотоцикле. Зато Екатерина сидит на заднем сиденье в джинсах и стильной куртке.

Публикация быстро набрала 42,5 тысячи лайков. Подписчики оценили крутой стиль чемпиона и его жены. В комментариях огоньки поставили певица Елена Омаргалиева и олимпийская призерка по дзюдо Дарья Билодид.

Александр и Екатерина Усики в байкерском стиле / фото из инстаграма супруги боксера

Супруги Усиков на байке / фото с инстаграммы Екатерины Усик

Напомним, что 25 сентября Александр и Екатерина Усики отпраздновали в Киеве 16-ю годовщину брака. Супруги отметили важную дату в романтической атмосфере.

Когда Усик вернется на ринг?