Усик с женой на мощном байке: крутой образ чемпиона разорвал сеть
- Екатерина Усик опубликовала фотографии с мужем Александром на мотоцикле, которые быстро набрали 42,5 тысячи лайков.
- Александр Усик планирует вернуться на ринг в 2026 году и встретиться с победителем боя Паркер – Уордли.
Жена Александра Усика Екатерина с успехом могла сделать карьеру в модельном бизнесе. Новая фотосессия одной из известнейших спортивных пар покорила пользователей социальных сетей.
Недавно Екатерина Усик опубликовала стильные фото со своим мужем на крутом байке. Фотографии были сделаны на улицах Киева, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.
Читайте также Кто станет следующим соперником Усика: когда и где состоится бой
Как сеть отреагировала на новый образ Усика с женой?
На фото звездная позирует в байкерском образе. Александр сидит за рулем в кожаной жилетке и сосредоточен на мощном мотоцикле. Зато Екатерина сидит на заднем сиденье в джинсах и стильной куртке.
Публикация быстро набрала 42,5 тысячи лайков. Подписчики оценили крутой стиль чемпиона и его жены. В комментариях огоньки поставили певица Елена Омаргалиева и олимпийская призерка по дзюдо Дарья Билодид.
Александр и Екатерина Усики в байкерском стиле / фото из инстаграма супруги боксера
Супруги Усиков на байке / фото с инстаграммы Екатерины Усик
Напомним, что 25 сентября Александр и Екатерина Усики отпраздновали в Киеве 16-ю годовщину брака. Супруги отметили важную дату в романтической атмосфере.
Когда Усик вернется на ринг?
- Недавно Александр Усик анонсировал свое возвращение на ринг. Абсолютный чемпион мира планирует провести следующий бой в 2026 году.
- Директор команды Усика Сергей Лапин сообщил, кто станет соперником украинского боксера. По информации The Ring, Александр планирует встретиться с победителем боя Паркер – Уордли, который состоится 25 октября в Лондоне.
- Александр Усик полностью восстановился после травмы спины и готов к новым вызовам. Кстати, 38-летний украинец планирует боксировать до 41-летнего возраста.