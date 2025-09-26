25 сентября Александр и Екатерина Усики отпраздновали 16-ю годовщину брака. Это событие супружеская пара отметила в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.
Как Усики отпраздновали годовщину брака?
Жена абсолютного чемпиона мира Екатерина в социальных сетях поделилась фотографиями с праздничного события. Супруги решили отметить дату в романтической атмосфере за отдельным столиком. Александр и Екатерина были элегантно одеты. Это все очень напоминало романтическое свидание.
"Киевское свидание 25.09.25", – подписала праздничное сообщение Екатерина Усик.
Александр и Екатерина Усик устроили романтику / фото из инстаграма жены боксера
Когда поженились Екатерина и Александр Усики?
- Напомним, что Александр и Екатерина познакомились во время учебы в школе, где они учились.
- Любящая пара узаконила свои отношения 25 сентября 2009 года в Симферополе. Александру в то время было 22 года, а Екатерина была моложе на полтора года.
- Как-то во время разговора с Раминой Эсхакзай Александр признался, что мог остаться холостяком, если бы не встретил Екатерину.
- Сейчас Екатерина и Александр воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и Марию, которая родилась в январе 2024 года.
Ранее сообщалось, кто станет следующим соперником Александра Усика. На бой с украинским боксером претендуют Джозеф Паркер, Мозес Итаума, Тайсон Фьюри и скандальный блогер Джейк Пол.