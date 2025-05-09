Пережив смерть батька, депресію та двічі переміг рак: історія героя, який вивів Інтер у фінал ЛЧ

Розіграш Ліги чемпіонів-2024/2025 підійшов до ключового фінального матчу. У вирішальному поєдинку за трофей зійдуться міланський Інтер і паризький ПСЖ.

Саме італійський Інтер став першим фіналістом поточного сезону ЛЧ-2024/2025. В 1/2 фіналу "нерадзуррі" вибили одного із фаворитів турніру каталонську Барселону.

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Ачербі допоміг Інтеру вийти у фінал Ліги чемпіонів

В Іспанії команди розписали бойову нічию 3:3. І з ідентичним рахунком закінчився другий півфінальний поєдинок на "Сан-Сіро" у Мілані. На 90+3 хвилині за рахунку 2:3 на користь Барселони 37-річний італійський захисник "нерадзуррі" Франческо Ачербі врятував Інтер від вильоту з турніру, зробивши рахунок знову рівним 3:3.

Відео голу Франческо Ачербі

Тому путівку у фінал Ліги чемпіонів команди розігрували у додаткових таймах. На 99-й хвилині підопічні Сімоне Індзагі знову повели на табло. Спрацювала заміна із Давіде Фраттезі, який встановив остаточний рахунок матчі 4:3. Ця домашня перемога вивела Інтер у фінал найпрестижнішого єврокубкового турніру Європи 2025.

Однак футбольним уболівальникам запам'ятався не так переможний гол Фраттезі, як третій м'яч у ворота Барселони від Ачербі. Досвідчений італійський оборонець став одним із героїв Італії та зокрема Мілану. Далеко не усі знають, що Франческо міг взагалі б не зіграти у цьому поєдинку та ще у 2013-му році повішати бутси на цвях.

24 Канал розповідає про перешкоди на шляху Франческо Ачербі, які поставили його на межі життя і смерті.

Смерть батька, депресія та занурення в алкоголь

37-річний центрбек не є серед списку футболістів Інтера, які фігурують на перших шпальтах журналів. В європейській пресі приділяють багато уваги Лаутаро Мартінеса, Маркуса Тюрама, Хакана Чалханоглу та інших зірок "нерадзуррі". Однак історію про складне життя Ачербі це те, що точно заслуговує на увагу та схвальні відгуки футбольних уболівальників.

Розпочинав свою дорослу кар'єру Франческо у скромному клубу Павія, звідки у 201-му переїхав грати у Реджину. Далі доля занесла італійського захисника у Дженоа та К'єво.

У липні 2012-го у кар'єрі Франческо Ачербі розпочався справжній серйозний екзамен у вигляді трансферу у Мілан. Захисник пішов на солідне підвищення, адже Дженоа чи К'єво й близько не стоїть поруч із "россонері".

Однак розкритись у міланському клубі Ачербі не зміг. Напередодні цього трансферу у футболіста помирає батько. Ця втрата перевернула життя захисника із ніг на голову. Замість того, аби закріпитись у Мілані, Ачербі потонув у чарці алкоголю. Франческо зізнавався, що він досягнув такого стану депресії, що йому просто було байдуже, що вживати. Через такий "темний" період у житті футболіст неодноразово приходив на тренування "россонері" у стані алкогольного сп'яніння, що точно не могло подобатись керівництву Мілана.

Я наче забув, як грати у футбол і навіщо я взагалі в нього граю. Я почав пити, і, повірте мені, я пив усе, що завгодно. Я часто приходив на тренування в стані алкогольного сп'яніння з ночі напередодні,

– пригадував той стан Ачербі в інтерв'ю La Repubblica.

У 2013-му Ачербі не лише покинув Мілан, зігравши за "россонері" 10 матчів, а й повернувся до Дженоа. Від "грифонів" Франческо взяв курс в оренду у К'єво, а звітам вже переїхав у Сассуоло. До останнього у кар'єрі Ачербі було якесь дежавю, адже раніше захисник вже виступав у цих клубах.

Смертельний діагноз, який витягнув життя із дна

Здавалось, що новий клуб повинен був вивести кар'єру футболіста із дна, як на плечі кремезного оборонця випало нове випробування. Франческо Ачербі діагностували рак яєчок. Це смертельна хвороба, яка змусила футболіста взяти себе у руки. Гравець Сассуоло ліг на операційний стіл та пройшов болючі сеанси хімієтерапія. Саме цей смертельний діагноз врятував Ачербі, якби це дивно не звучало, враховуючи усю серйозність хвороби.

Рак врятував мене. Я перестав боятися. Якщо рак повернеться, мені знову доведеться з ним зіткнутися. Я зрозумів, що життя може змінитися відразу. Парадокс, але я кажу, що хвороба мене зцілила, вона прибрала докори сумління і жалю,

– розповідав Ачербі виданню La Repubblica.

Ачербі вдруге переміг рак

Шість місяців знадобилось італійському футболісту, аби відійти від видалення пухлини та повернутись на футбольне поле. Франческо потрохи повертався до нормального футбольного життя, як чергова перешкода з'явилась на його тернистому шляху – провалений допінг-тест. Однак мова не йшла про вживання заборонених препаратів – нестабільний рівень гормонів та у підсумку рецидив раку!



Ачербі двічі переміг рак / Фото Getty Images

До цього Франческо Ачербі вже здолав на своєму шляху чимало перешкод, тому і цього разу здаватись він не планував. Футболіст Сассуоло прийняв цей рецидив, як черговий виклик, який потрібно перемогти. Так і сталось.

Ачербі вдруге переміг смертельну хворобу та знову повернувся до улюбленої гри свого життя. Після цього всього Франческо повернувся на поле ще сильнішим, він побував у захисті Сассуоло міцну стіну та заслужив піти на підвищення.

Виграв боротьбу за життя, аби повернутись на поле сильнішим

У футболці Сассуоло італійський оборонець провів 173 матчі, у яких відзначився 11 голами та асистом, та попрямував у Рим. Новим клубом у кар'єрі футболіста стало римське Лаціо. Саме за ці два клуби Ачербі провів наразі найбільшу кількість поєдинків – по 173.



Ачербі виграв Суперкубок Італії із Лаціо / Фото Getty Images

У команді "орлів" чемпіон Європи-2021 провів чудові чотири роки та привернув до себе увагу міланського Інтера. 1 вересня 2022-го року Ачербі підписує контракт із "нерадзуррі". Щоправда, через декілька місяців повертається в оренду у Лаціо.

Своєю грою він доводить тренерську штабу Інтера, що заслужив вже місце у складі "чорно-синіх". 1 липня 2023-го року Ачербі повертається із оренди та більше не покидає італійський гранд.

До слова. За спиною Ачербі у складі Інтера вже 116 ігор – 5 голів та стільки ж асистів. Також Франческо провів 34 матчі за збірну Італії (1 м'яч).



Ачербі забив за Інтер в 1/2 фіналу ЛЧ / Фото Getty Images

Контракт Франческо із Інтером розрахований до кінця наступного сезону-2025/2025, а своїм голом у півфіналі Ліги чемпіонів у ворота Барселони, він лише привернув увагу світової футбольної спільноти до своєї персони. Франческо Ачербі – досвідчений італійський захисник із унікальною життєвою історією. Це футболіст, якого до життя повернула смертельна хвороба, з дуелі проти якої саме захисник вийшов переможцем!

Чудовим доповненням до його історії та кар'єри буде перемога Інтера у фіналі Ліги чемпіонів-2024/2025, але для цього потрібно буде перемогти ПСЖ. Можливо, Ачербі знову стане тим героєм Італії, який змусить італійську публіку шаленіти?