Именно итальянский Интер стал первым финалистом текущего сезона ЛЧ-2024/2025. В 1/2 финала "нерадзурри" выбили одного из фаворитов турнира каталонскую Барселону.

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Ачерби помог Интеру выйти в финал Лиги чемпионов

В Испании команды расписали боевую ничью 3:3. И с идентичным счетом закончился второй полуфинальный поединок на "Сан-Сиро" в Милане. На 90+3 минуте при счете 2:3 в пользу Барселоны 37-летний итальянский защитник "нерадзурри" Франческо Ачерби спас Интер от вылета из турнира, сделав счет снова равным 3:3.

Видео гола Франческо Ачерби

Поэтому путевку в финал Лиги чемпионов команды разыгрывали в дополнительных таймах. На 99-й минуте подопечные Симоне Индзаги снова повели на табло. Сработала замена с Давиде Фраттези, который установил окончательный счет матча 4:3. Эта домашняя победа вывела Интер в финал самого престижного еврокубкового турнира Европы 2025.

Однако футбольным болельщикам запомнился не так победный гол Фраттези, как третий мяч в ворота Барселоны от Ачерби. Опытный итальянский защитник стал одним из героев Италии и в частности Милана. Далеко не все знают, что Франческо мог вообще бы не сыграть в этом поединке и еще в 2013-м году повесить бутсы на гвоздь.

24 Канал рассказывает о препятствиях на пути Франческо Ачерби, которые поставили его на грань жизни и смерти.

Смерть отца, депрессия и погружение в алкоголь

37-летний центрбек не среди списка футболистов Интера, которые фигурируют на первых страницах журналов. В европейской прессе уделяют много внимания Лаутаро Мартинесу, Маркусу Тюраму, Хакану Чалханоглу и другим звездам "нерадзурри". Однако историю о сложной жизни Ачерби это то, что точно заслуживает внимания и положительных отзывов футбольных болельщиков.

Начинал свою взрослую карьеру Франческо в скромном клубе Павия, откуда в 201-м переехал играть в Реджину. Далее судьба занесла итальянского защитника в Дженоа и Кьево.

В июле 2012-го в карьере Франческо Ачерби начался настоящий серьезный экзамен в виде трансфера в Милан. Защитник пошел на солидное повышение, ведь Дженоа или Кьево и близко не стоит рядом с "россонери".

Однако раскрыться в миланском клубе Ачерби не смог. Накануне этого трансфера у футболиста умирает отец. Эта потеря перевернула жизнь защитника с ног на голову. Вместо того, чтобы закрепиться в Милане, Ачерби утонул в рюмке алкоголя. Франческо признавался, что он достиг такого состояния депрессии, что ему просто было безразлично, что употреблять. Из-за такого "темного" периода в жизни футболист неоднократно приходил на тренировки "россонери" в состоянии алкогольного опьянения, что точно не могло нравиться руководству Милана.

Я как будто забыл, как играть в футбол и зачем я вообще в него играю. Я начал пить, и, поверьте мне, я пил все, что угодно. Я часто приходил на тренировку в состоянии алкогольного опьянения с ночи накануне,

– вспоминал то состояние Ачерби в интервью La Repubblica.

В 2013-м Ачерби не только покинул Милан, сыграв за "россонери" 10 матчей, но и вернулся в Дженоа. От "грифонов" Франческо взял курс в аренду в Кьево, а отчетам уже переехал в Сассуоло. До последнего в карьере Ачерби было какое-то дежавю, ведь ранее защитник уже выступал в этих клубах.

Смертельный диагноз, который вытащил жизнь со дна

Казалось, что новый клуб должен был вывести карьеру футболиста со дна, как на плечи крепкого защитника выпало новое испытание. Франческо Ачерби диагностировали рак яичек. Это смертельная болезнь, которая заставила футболиста взять себя в руки. Игрок Сассуоло лег на операционный стол и прошел болезненные сеансы химиотерапии. Именно этот смертельный диагноз спас Ачерби, как бы это странно не звучало, учитывая всю серьезность болезни.

Рак спас меня. Я перестал бояться. Если рак вернется, мне снова придется с ним столкнуться. Я понял, что жизнь может измениться в одночасье. Парадокс, но я говорю, что болезнь меня исцелила, она убрала угрызения совести и сожаления,

– рассказывал Ачерби изданию La Repubblica.

Ачерби во второй раз победил рак

Шесть месяцев понадобилось итальянскому футболисту, чтобы отойти от удаления опухоли и вернуться на футбольное поле. Франческо понемногу возвращался к нормальной футбольной жизни, как очередное препятствие появилось на его тернистом пути – проваленный допинг-тест. Однако речь не шла об употреблении запрещенных препаратов – нестабильный уровень гормонов и в итоге рецидив рака!



Ачерби дважды победил рак / Фото Getty Images

До этого Франческо Ачерби уже преодолел на своем пути немало препятствий, поэтому и на этот раз сдаваться он не планировал. Футболист Сассуоло принял этот рецидив, как очередной вызов, который нужно победить. Так и произошло.

Ачерби во второй раз победил смертельную болезнь и снова вернулся к любимой игре своей жизни. После всего этого Франческо вернулся на поле еще сильнее, он построил в защите Сассуоло крепкую стену и заслужил пойти на повышение.

Выиграл борьбу за жизнь, чтобы вернуться на поле сильнее

В футболке Сассуоло итальянский защитник провел 173 матча, в которых отметился 11 голами и ассистом, и направился в Рим. Новым клубом в карьере футболиста стало римское Лацио. Именно за эти два клуба Ачерби провел пока наибольшее количество поединков – по 173.



Ачерби выиграл Суперкубок Италии с Лацио / Фото Getty Images

В команде "орлов" чемпион Европы-2021 провел замечательные четыре года и привлек к себе внимание миланского Интера. 1 сентября 2022-го года Ачерби подписывает контракт с "нерадзурри". Правда, через несколько месяцев возвращается в аренду в Лацио.

Своей игрой он доказывает тренерскому штабу Интера, что заслужил уже место в составе "черно-синих". 1 июля 2023-го года Ачерби возвращается из аренды и больше не покидает итальянский гранд.

К слову. За спиной Ачерби в составе Интера уже 116 игр – 5 голов и столько же ассистов. Также Франческо провел 34 матча за сборную Италии (1 мяч).



Ачерби забил за Интер в 1/2 финала ЛЧ / Фото Getty Images

Контракт Франческо с Интером рассчитан до конца следующего сезона-2025/2025, а своим голом в полуфинале Лиги чемпионов в ворота Барселоны, он лишь привлек внимание мирового футбольного сообщества к своей персоне. Франческо Ачерби – опытный итальянский защитник с уникальной жизненной историей. Это футболист, которого к жизни вернула смертельная болезнь, из дуэли против которой именно защитник вышел победителем!

Отличным дополнением к его истории и карьере будет победа Интера в финале Лиги чемпионов-2024/2025, но для этого нужно будет победить ПСЖ. Возможно, Ачерби снова станет тем героем Италии, который заставит итальянскую публику неистовствовать?