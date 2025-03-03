Легендарний нападник заявив, що Рома продасть Довбика

Колишній нападник збірної Італії Франческо Граціан висловив свою думку про Артема Довбика. Він вважає, що Рома повинна продати українця.

Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі.

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Що думає Граціан про Довбика

Легенда вважає, що у Ромі немає великої довіри до українця, пише 24 канал з посиланням на Retesport.

Мені він здається якісним гравцем, але має кілька недоліків, тому я не в захваті від нього. Якщо Рома знайде можливість продати його, вони, мабуть, так і зроблять,

– сказав Франческо Граціан.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 34 матчі за Рому, у яких забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що в останньому матчі проти Комо Артем Довбик відзначився забитим м'ячем, допомігши своїй команді перемогти.