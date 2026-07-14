Франція – Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2026

Франція та Іспанія 14 липня зустрінуться у півфіналі чемпіонату світу з футболу-2026. Переможець гри першим здобуде путівку до фіналу Мундіалю.

Матч Франція – Іспанія відбудеться на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні (США). Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Онлайн матчу Франція – Іспанія

В Україні поєдинок у прямому ефірі можна переглянути онлайн на медіасервісі MEGOGO. Окрім того, півфінальний матч буде доступний на каналі "Megogo Футбол Перший", а також безкоштовно на телеканалі "Megogo Спорт", який мовить у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Головним арбітром гри призначено сальвадорця Івана Бартона, якому допомагатимуть Давід Моран та Антоніо Пупіро. Резервний рефері буде Гленн Нюберг зі Швеції.

За всю історію Франція та Іспанія зіграли між собою 38 матчів, в яких 18 перемог здобула "Червона фурія", 13 – "Ле Бле", ще 7 поєдинків закінчились внічию. Попередні дві гри між командами відбулися у півфіналах Євро-2024 та Ліги націй і завершилися на користь Іспанії. Однак цього разу фаворитом матчу є Франція.

Переможець протистояння Франція – Іспанія у фіналі ЧС-2026 зіграє проти Аргентини чи Англії, які свій півфінальний матч зіграють 15 липня.

Франція – Іспанія: текстова онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2026

Текстова онлайн-трансляція півфіналу між Францією та Іспанією з'явиться перед грою команд.