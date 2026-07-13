До вирішальної стадії Мундіалю залишився лише крок. Два європейські футбольні гранди зустрінуться в поєдинку, який обіцяє стати однією з найяскравіших подій турніру, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Франція – Іспанія?

У вівторок, 14 липня, збірні Франції та Іспанії зіграють у півфіналі чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні (США), а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В Україні ексклюзивним транслятором чемпіонату світу є MEGOGO. Переглянути матч можна на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший", а також у розділі "Спорт" на платформі медіасервісу.

Перед початком зустрічі на вболівальників чекатиме традиційна передматчева студія за участю експертів. Її старт запланований приблизно на 20:45, а аналіз гри продовжиться у перерві та після фінального свистка.

Чого чекати від півфіналу ЧС-2026?

Команда Дідьє Дешама пробилася до четвірки найсильніших після перемоги над Марокко з рахунком 2:0. Лідером французів залишається Кіліан Мбаппе, який на нинішньому чемпіонаті світу вже записав до свого активу 8 голів і 3 результативні передачі.

Іспанія у чвертьфіналі здолала Бельгію 2:1, забивши вирішальний м'яч на 88-й хвилині. Відмінний турнір проводять Мікель Оярсабаль, Мікель Меріно та юний талант Ламін Ямаль, які є ключовими футболістами команди Луїса де ла Фуенте.

Останні очні зустрічі на великих турнірах залишилися за іспанцями. "Червона фурія" обіграла Францію у півфіналі Євро-2024 (2:1), а згодом перемогла "триколірних" у півфіналі Ліги націй-2025 у результативному матчі – 5:4.

Переможець протистояння Франція – Іспанія вийде до фіналу чемпіонату світу-2026, де зустрінеться з найсильнішою командою пари Аргентина – Англія.

Вирішальний матч турніру відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife Stadium в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі, США).