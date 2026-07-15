Розгромний рахунок: Ямаль збільшив свою перевагу над Мбаппе в особистих зустрічах

Протистояння Іспанії та Франції в півфіналі Мундіалю стало черговою серією дуелі з "Ель-Класико" між Ламіном Ямалем і Кіліаном Мбаппе. Лише один з цієї пари був помітний на полі – і він же виявляється набагато успішнішим за свого суперника.

У свої 19 років Ямаль буквально знищує 27-річного французького генія, хай навіть той і демонструє вищу результативність. Мбаппе не мав спокою від Ламіна ані в ПСЖ, ні в Реалі, ні у збірній, пише 24 Канал.

Яка статистика особистого протистояння Мбаппе і Ямаля?

Матч на стадіоні в Далласі був для Кіліана і Ламіна 11-им, у якому вони вийшли на поле один проти одного.

Ямаль має абсолютну перевагу: Барселона та збірна Іспанії з ним у складі 9 разів обігрували команди Мбаппе, і лише двічі такі дуелі закінчувалися на користь "диктатора".

Якщо ж брати суто трофейні матчі, то це розгром в одні ворота: 3:0 на користь Ямаля. Він виграв у Кіліана два матчі за Суперкубок Іспанії і ще один – за Кубок Короля.

Так само катастрофа для Мбаппе на рівні збірних: це був вже третій півфінал великого міжнародного турніру Іспанія – Франція, і усі три завершилися виходом у фінал "Фурії Рохи" з Ямалем: на Євро-2024, у Лізі Націй та тепер на Мундіалі-2026.

При цьому Кіліан все ж є кращим за голами – дев'ять результативних ударів проти шести у його одвічного суперника. Ямаль трохи активніше асистує – 3:2.

Як завершився матч Франція – Іспанія?

Півфінал чемпіонату світу видався найгіршим матчем французів загалом і Кіліана Мбаппе зокрема на цьому чемпіонаті світу. У "Ле Бльо" практично нічого не виходило в атаці.

Натомість саме Ямаль був у фокусі епізоду в першому таймі з фолом Луки Діня, який завершився призначенням пенальті. Оярсабаль був точним із позначки. А у другій половині гри Педро Порро скористався прогалиною в обороні французів, щоб подвоїти перевагу.

2:0 – Іспанія 19 липня зіграє у фіналі з Англією або Аргентиною, Франція боротиметься лише за 3-тє місце.