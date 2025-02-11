Музиканти зі Львова та фани Фрайбурга заспівали пісню на підтримку України: круте відео

Потужну акцію перед матчем Бундесліги провів клуб Фрайбург. На знак солідарності з Україною на стадіоні увімкнули виступ музикантів зі Львова.

У поєдинку 21-го туру німецької Бундесліги Фрайбург на власному полі приймав Гайденгайм. Перед початком матчу на стадіоні "Європа-Парк" відбулося включення зі Львова, який є містом-побратимом Фрайбурга, пише 24 Канал.

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Виконавці зі Львова довели до сліз фанів Фрайбурга

На великому екрані стадіону увімкнули виступ українських музикантів зі Львова, які виконали легендарний хіт "You’re never walk alone" ("Ти ніколи не будеш сам" – 24 Канал). На матчі було багато вболівальників з прапорами України. Вони не могли стримати сліз під час виконання пісні.

Відео акції на підтримку України у Фрайбурзі

У коментарях до публікації вдячність Фрайбургу висловив мер Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, пісня "You’re never walk alone" виконується хором вболівальників у день матчу. Цю традицію у 1963 році започаткували фани Ліверпуля. Легендарний хіт співають на знак солідарності під час трагічних подій.

Нагадаємо, що 24 лютого виповниться три роки з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Щодня від дій загарбників гинуть громадяни нашої держави, руйнуються цивільні об'єкти інфраструктури та житлові будинки.