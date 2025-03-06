Помер легендарний австралійський тенісист, який виграв 19 титулів Grand Slam

Світова тенісна спільнота втратила свого одного з найкращих гравців. На 87-му році життя пішов у засвіти колишній австралійський тенісист Фредерік Столле.

5 березня 2025 року помер один з найкращих австралійських тенісистів Фред Столле. Триразовому переможцю Кубка Девіса у складі збірної Австралії було 86 років, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт АТР-туру.

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Біографія австралійської легенди

Фредерік Столле був одним з найуспішніших тенісистів у 1960 – 1970 роках. На його рахунку 19 титулів Grand Slam.

Австралієць двічі вигравав турніри Grand Slam в одиночному розряді: Australian Open-1965 та US Open-1966. Ще більших успіхів він досяг у парних розрядах. Столле став переможцем 17 турнірів Grand Slam: 10 у чоловічих парних змаганнях та 7 у міксті.

У складі збірної Австралії Фред тричі вигравав Кубок Девіса: 1964, 1965, 1966.

У 1970-х роках Столле переїхав до США, де працював тренером. Починаючи з 1979 року був коментатором на американських та австралійських телеканалах (в тому числі на ESPN).

За видатні заслуги у 1985 році ім'я Фредеріка Столле було внесено до Міжнародної зали тенісної слави. Через три роки він поповнив список Зала спортивної слави Австралії.

Його син Сендол Столл продовжив справу батька та виграв 22 турніри ATP.