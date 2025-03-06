5 марта 2025 года умер один из лучших австралийских теннисистов Фред Столле. Трехкратному победителю Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии было 86 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт АТР-тура.

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Биография австралийской легенды

Фредерик Столле был одним из самых успешных теннисистов в 1960 – 1970 годах. На его счету 19 титулов Grand Slam.

Австралиец дважды выигрывал турниры Grand Slam в одиночном разряде: Australian Open-1965 и US Open-1966. Еще больших успехов он достиг в парных разрядах. Столле стал победителем 17 турниров Grand Slam: 10 в мужских парных соревнованиях и 7 в миксте.

В составе сборной Австралии Фред трижды выигрывал Кубок Дэвиса: 1964, 1965, 1966.

В 1970-х годах Столле переехал в США, где работал тренером. Начиная с 1979 года был комментатором на американских и австралийских телеканалах (в том числе на ESPN).

За выдающиеся заслуги в 1985 году имя Фредерика Столле было внесено в Международный зал теннисной славы. Через три года он пополнил список Зала спортивной славы Австралии.

Его сын Сэндол Столл продолжил дело отца и выиграл 22 турнира ATP.