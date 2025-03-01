После скандальной встречи президентов появилась информация, якобы Соединенные Штаты Америки планируют прекратить предоставление военной помощи Украине. Сергей Стаховский обратился к американцам на фоне инцидента, сообщает 24 канал.

Читайте также Громкое заявление Фьюри и поддержка украинцев: реакция спорта на спор между Зеленским и Трампом

Стаховский вспомнил меморандум

Бывшая первая ракетка Украины опубликовал в инстаграме сообщение, где напомнил американцу о Будапештском меморандуме.

Теннисист отметил, что согласно договору Украина отказалась от ядерного оружия в обмен гарантии безопасности.

Дорогие американцы, ваше бывшее правительство предоставило моему бывшему правительству подписанные гарантии о неприкосновенности и безопасности территории Украины и ее границ. В ответ мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Лично я чрезвычайно благодарен американскому народу за поддержку. Но если ваше правительство не хочет соблюдать соглашение, просто скажите об этом. Не делайте вид, будто это наша вина, что мы боремся за свою свободу,

– написал Стаховский.

Напомним, Сергей Стаховский с начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Теннисист присоединился к территориальной обороне Киева.

Впоследствии Стаховский перешел в минометный взвод 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Сейчас Сергей служит в спецподразделении СБУ Альфа.