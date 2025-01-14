Усик зробив вибір: промоутер Ф'юрі назвав наступного суперника українця

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик не збирається завершувати спортивну кар'єру. Українець поставив перед собою амбітну мету.

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик під час церемонії The Ring Awards 2024 був визнаний "Найкращим боксером року". На заході у Лондоні українець поспілкувався з промоутером Тайсона Ф'юрі Френком Ворреном, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Усик збирається вдруге стати абсолютом хевівейту

Британець поділився інсайдом щодо наступного суперника Усика, а також винятковою мотивацією українського боксера.

Усик сказав мені на вихідних, що він битиметься з переможцем бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі,

– розповів Воррен.

Зазначимо, що поєдинок між Дюбуа та Паркером відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. "Динаміт" проведе захист титулу IBF, яким раніше володів Усик.

Нагадаємо, що після першого бою з Ф'юрі українець став абсолютним чемпіоном світу. Однак через місяць він змушений був звільнити пояс IBF, оскільки готувався до реваншу з "Циганським королем".

Вакантним титулом заволодів Даніель Дюбуа, який у чемпіонському бою декласував Ентоні Джошуа.