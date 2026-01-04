Божевільний вибір: впливовий промоутер назвав найкращого боксера 2025 року

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен обрав найкращого боксера 2025 року. Авторитетний промоутер здивував своїм вибором.

Френк Воррен зупинив свій вибір на новому чемпіону світу за версією WBO у хевівейті. Відомий функціонер проігнорував Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Оце так Усик раптово підловив на брехні одного з найвпливовіших людей у світі боксу

Хто найкращий боксер 2025 року на думку Воррена?

Голова промоутерської компанії обрав найкращим боксером 2025 року Фабіо Вордлі. Воррен взяв до уваги увесь шлях британського боксера та його крайню перемогу над новозеландцем Джозефом Паркером.

Боксер року? Це важке запитання. Якщо зважати на те, звідки він прийшов і що зробив – це буде Фабіо. У нього немає аматорського досвіду, але він чемпіон світу на цілком законних підставах. Він переміг бійця, який був другим після Усика і підходив до того бою великим фаворитом, тож, думаю, він провів надзвичайний рік,

– сказав Воррен.

Раніше промоутер припускав, чому Усик уник бою з Вордлі.

Як Вордлі без бою став чемпіоном світу?

Нагадаємо, що у 2025-му Усик свідомо відмовився від поясу WBO, втративши при цьому звання абсолютного чемпіона світу. Таке рішення Олександра зробило із Вордлі нового чемпіона світу навіть без поєдинку.

Це рішення Усика виглядало логічним, адже багато хто говорив, що Олександру не слід ризикувати усім заради неприбуткового двобою проти обов'язкового претендента по лінії WBO Фабіо.

Цікаво, що авторитетний журнал The Ring склав топ-10 найбажаніших боїв 2026 року. За версією видання, уболівальники хочуть побачити у новому році протистояння Усика проти Вордлі. Хоча непереможний українець хоче провести у 2026-му двобій проти Деонтея Вайлдера.

Також у цьому рейтингу найочікуваніших боїв включені протистояння Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, а також зустріч Керолайн Дюбуа, сестри Даніеля Дюбуа.

Як менеджер Вордлі розніс Усика?

Майк Офо, менеджер Вордлі, у коментарі talkSPORT Boxing розкритикував Усика, через його рішення відмовитись від поясу, уникнувши очного двобою з його клієнтом. Менеджер британця заявив, що Фабіо заслужив на право побитись з Олександром.

"Фабіо заслужив право зустрітися з чемпіоном. Щойно він переміг Паркера, перше, що він зробив, це викликав Усика. Він біжить у напрямку Усика, а Олександр біжить у протилежний бік. Усик вийшов і сказав: "Знаєте, я хочу допомогти молодому поколінню". Коли хоч один боєць піклувався про бійця, який не входить до його команди? Це повна маячня", – говорив Офо.