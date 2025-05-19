Лондонський клуб переписав історію АПЛ, встановивши абсолютний рекорд ліги

У неділю, 18 травня, відбулися матчі 37 туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Брентфорд удома приймав Фулгем.

Гості здобули вольову перемогу з рахунком 3:2. Окрім цього успіху, їм також вдалося переписати історію ліги, повідомляє 24 Канал із посиланням на Squawka.

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Яке досягнення підкорилося Фулгему

"Дачники" перевернули гру в період з 68-ї по 70-ту хвилину. Спочатку Том Керні відновив паритет, а згодом Гаррі Вілсон забив вирішальний м'яч.

Обидва гравці з'явилися на полі після виходу з лави запасних. Завдяки цьому команда Марку да Сілви встановила рекорд АПЛ за кількістю голів за один сезон, авторами яких стали футболісти, які вийшли на заміну.

Фулгем у нинішньому сезоні забив уже 17 м'ячів таким чином. За тур до завершення чемпіонату лондонці побили попередній рекорд, який становив 15 голів.

Його утримували одразу три клуби, кожен з яких є грандом англійського футболу: Арсенал (сезон-2009/2010), Манчестер Сіті (2011/2012), Ліверпуль (2015/2016).

До слова. Наразі "дачники" посідають десяте місце в АПЛ. Вони відстають від топ-8 лише на одне очко.

Зазначимо, що оновити свій рекорд команда Марку да Сілви матиме можливість 25 травня. Фулгем зустрічатиметься з Манчестер Сіті й ця гра стане останньою в сезоні для "дачників".