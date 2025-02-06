Колишня зірка Шахтаря повернувся в АПЛ: він вигравав Кубок УЄФА з "гірниками" і виступав у Росії

Бразильський вінгер Вілліан повернувся у Фулхем через півроку після відходу. Початок поточного сезону він провів в одній команді із Романом Яремчуком.

Зимове трансферне вікно в Англії вже зачинилось. Втім клуби мають змогу підписувати вільних агентів в будь-який час, чим і скористався лондонський Фулхем.

До теми Сенсаційний гранд АПЛ планує підписати зірку збірної України Іллю Забарного влітку

Камбек ексгравця Шахтаря

"Коттеджери" оголосили про повернення до свого стану бразильського вінгера Вілліана, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Фулхема. Сторони підписали угоду до завершення сезону 2024-2025.

Футболіст виступатиме у команді Марку Сілви під 22-им номером. Вілліан грав за Фулхем з 2022 по 2024 роки, але минулого літа перебрався в Олімпіакос.

Втім там бразилець не заграв, провівши всього 11 матчів. Також 36-річний вінгер встиг пограти за Корінтіанс, Шахтар, Анжі, Челсі та Арсенал.

Читайте також Манчестер Юнайтед повторив клубний антирекорд, який тримався з XIX століття

Саме у донецькій команді Вілліан став гравцем топ-рівня. З 2007 по 2013 року гравець провів у донецькому клубі 221 матч, оформивши 37 голів. Він допоміг "гірникам" здобути десять трофеїв, в тому числі і Кубок УЄФА.

Вже у складі Челсі вінгер двічі став чемпіоном Англії та повторно виграв Лігу Європи. Разом зі збірною Бразилії Вілліан тріумфував на Копа Америка-2019 та забив за команду 9 голів у 70-ти іграх.