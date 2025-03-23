Зірковий американець у яскравому стилі знищив суперника: брутальне відео

У ніч на 23 березня у Сполучених Штатах Америки відбувся грандіозний вечір боксу. У головному поєдинку спортивного шоу у Лас-Вегасі Себастьян Фундора бився проти Чордейла Букера.

Чинний чемпіон світу зі США захищав титули WBC та WBO. Бій Фундора – Букер відбувся у напівсередній вазі – до 69,9 кілограма. Поєдинок завершився достроковою перемогою Себастьяна, повідомляє 24 канал.

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Видовищна перемога Фундори

Фундора був фаворитом у бою проти Букера. Що одразу стало видно з перших хвилин поєдинку. Себастьян повністю контролював ситуацію та тримав дистанцію, викидуючи джеби.

У другому раунді протистояння Себастьян Фундора почав активніше працювати та залучати комбінації. Проте Чордейл Буке зміг завдати влучного удару, через що у чемпіона потекла кров з носа.

Згодом Фундора повністю забрав бій під свій контроль. У четвертому раунді Букер опинився у нокдауні. Попри намагання продовжити поєдинок Чордейл не зміг нормально оборонятись. У підсумку рефері зупинив протистояння.

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Нагадаємо, що Сергій Богачук кинув виклик Себастьяну Фундорі на початку 2025 року. Однак чемпіон світу у напівсередній вазі уникає поєдинку проти українського боксера.