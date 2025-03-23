Действующий чемпион мира из США защищал титулы WBC и WBO. Бой Фундора – Букер состоялся в полусреднем весе – до 69,9 килограмма. Поединок завершился досрочной победой Себастьяна, сообщает 24 канал.

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Зрелищная победа Фундоры

Фундора был фаворитом в бою против Букера. Что сразу стало видно с первых минут поединка. Себастьян полностью контролировал ситуацию и держал дистанцию, выбрасывая джебы.

Во втором раунде противостояния Себастьян Фундора начал активнее работать и задействовать комбинации. Однако Чордейл Буке смог нанести точный удар, из-за чего у чемпиона потекла кровь из носа.

Впоследствии Фундора полностью забрал бой под свой контроль. В четвертом раунде Букер оказался в нокдауне. Несмотря на попытки продолжить поединок Чордейл не смог нормально обороняться. В итоге рефери остановил противостояние.

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Напомним, что Сергей Богачук бросил вызов Себастьяну Фундоре в начале 2025 года. Однако чемпион мира в полусреднем весе избегает поединка против украинского боксера.