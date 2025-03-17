Последний раз Сергей Богачук дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Тогда он в шестом раунде нокаутировал британского визави Ишмаэля Дэвиса.

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Богачук о бое с россиянином

Украинец отметил, что этот проект пока в планах. Но такое возможно, потому что Бахрам является чемпионом мира по версии IBF, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express.

Мне могут организовать этот бой, чтобы я мог забрать себе его титул. Он – чеченец. Знаю, что Бахрам тренируется и проживает сейчас в США. Когда он выехал, до начала широкомасштабной войны с Украиной или после этого, я не интересовался,

– отметил Богачук.

Он также добавил, что о дружбе с россиянином и речи нет. Его интересует исключительно чемпионский пояс, который есть у Бахрама Муртазалиева.

"Хочу побить россиянина и показать, что Украина сильнее в этом бою, вот и все. Добавлю, что пока его мне никто не предлагал. Если это произойдет, я не откажусь", – добавил Сергей Богачук.

Отметим, что ранее украинский боксёр ранее украинский боксёр сообщал, что в его планах на 2025 год есть битва за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC.