Недавно украинец Александр Гвоздик выразил желание встретиться на ринге с Каллумом Смитом. Промоутер Эдди Хирн назвал боксера, с которым встретится его клиент, пишет 24 канал со ссылкой на Boxingscene.

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С кем хочет встретиться Смит

Промоутер рассказал, что у них были некоторые разговоры о бое Каллума Смита против Бенавидеса, а также Каллума Смита против Дэвида Моррелля.

Каллум сейчас находится действительно в хорошей позиции. Знаете, он обязательный претендент на титул WBO, хотя понятно, что его сейчас не позовут на бой с чемпионом. К сожалению, если в весовой категории появляется неоспоримый, то все перемешивается. Есть еще IBF, а также Бенавидес,

– сказал Эдди Хирн.

Отметим, что Александр Гвоздик должен был провести бой 1 февраля 2025 года. Однако поединок был отменен.