Нещодавно українець Олександр Гвоздик висловив бажання зустрітися на рингу з Каллумом Смітом. Промоутер Едді Хірн назвав боксера, з яким зустрінеться його клієнт, пише 24 канал з посиланням на Boxingscene.

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З ким хоче зустрітися Сміт

Промоутер розповів, що у них були деякі розмови про бій Каллума Сміта проти Бенавідеса, а також Каллума Сміта проти Девіда Моррелля.

Каллум зараз перебуває справді в добрій позиції. Знаєте, він обов'язковий претендент на титул WBO, хоч зрозуміло, що його зараз не покличуть на бій із чемпіоном. На жаль, якщо у ваговій категорії з'являється незаперечний, то все перемішується. Є ще IBF, а також Бенавідес,

– сказав Едді Хірн.

Відзначимо, що Олександр Гвоздик повинен був провести бій 1 лютого 2025 року. Проте поєдинок був скасований.