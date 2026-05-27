Хто найкращий в УПЛ? "Футбол 24" запускає велику премію сезону

Редакція "Футбол 24" запускає власну масштабну премію за підсумками сезону 2025/26 в Українській Прем'єр-лізі – Футбол 24 Awards. Це своєрідний український аналог "Золотого м’яча" чи "Оскара" у футболі.

Ключова особливість премії Футбол 24 Awards – принцип 50/50. Переможців обиратимуть спільно: половину ваги матимуть голоси вболівальників, а другу половину – голоси професійного журі.

Як проходитиме голосування?

У кожній номінації редакція "Футбол 24" сформувала список із 7 претендентів, а найкращих визначатимуть у п'яти основних номінаціях:

Гравець року

Тренер року

Легіонер року

Команда року

Відкриття року



Ключові дедлайни

Етап 1: Народний вибір (з 17:00 21 травня до 8 червня включно)

Голосування вже відкрите за цим посиланням й можна обрати своїх фаворитів у кожній із п'яти номінацій.



Етап 2: Вердикт експертів (з 9 червня до 10:00 10 червня)

Після того, як завершиться народне голосування, до справи підключається професійне журі. Відомі тренери, ексгравці та провідні журналісти матимуть рівно одну добу, щоб скласти свої фінальні рейтинги та передати бали в загальний залік.

Етап 3: Оголошення переможців (10 червня)

О 10:01 усі голоси буде підраховано, результати зафіксовано, і розпочнеться зворотний відлік. Саме в цей момент стануть відомі імена перших переможців премії Футбол 24 Awards.